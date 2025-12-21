Tras ganar la 31, Aaron Salazar se acordó de Saprissa con un filazo que celebran en Alajuelense

A inicios de año, uno de los temas que más polémica generó en el fútbol costarricense fue la condición física de Aarón Salazar, quien recién se incorporaba como refuerzo de la Liga Deportiva Alajuelense.

Las dudas surgieron a raíz de su frustrado fichaje con el Deportivo Saprissa, club con el que había alcanzado un acuerdo por tres años, pero cuya negociación se vino abajo tras una serie de desacuerdos en torno a exámenes médicos adicionales solicitados por la institución morada.

En ese momento, trascendió que Saprissa pidió estudios específicos para evaluar el estado de una de sus rodillas, solicitud a la que el jugador se negó, argumentando que no se trataba de un requisito aplicado a otros futbolistas. Según versiones cercanas al club, Salazar no accedió a realizarse una resonancia magnética, lo que terminó por romper el acuerdo.

Desde la dirigencia rojinegra salieron rápidamente a aclarar la situación. Joseph Joseph, presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, desmintió cualquier irregularidad en el fichaje de Aarón Salazar y aseguró públicamente que todos los jugadores contratados por el club cumplieron con el protocolo médico establecido.

El mensaje de Aaron Salazar tras ganar la 31 con Alajuelense

Tras la conquista de la estrella 31, Aaron Salazar no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje con tono irónico que rápidamente llamó la atención.

El defensor celebró el título con una frase dirigida a quienes cuestionaron su rendimiento y su estado físico, haciendo referencia a su “rodilla de bronce”.

“Un saludos a los que criticaron a mi rodilla de bronce”, comentó Aaron Salazar tras levantar el título con Alajuelense y revertir la situación que se le presentó a comienzos de año.

Para cerrar, Aarón Salazar acumuló un total de 23 partidos disputados con la Liga Deportiva Alajuelense durante el año, repartidos entre el Torneo de Primera División Apertura, la Copa Centroamericana, los Playoffs del Apertura y la Recopa Costa Rica.