Sin cuatro jugadores y con una sentencia de Concacaf: Alajuelense recibe la peor noticia antes visitar a Motagua por Copa Centroamericana

El duelo de vuelta entre Motagua y Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 llega con un ambiente cargado de tensión. El conjunto hondureño parte con la ventaja tras imponerse 1-0 en Costa Rica gracias al tanto agónico de Mathías Vázquez.

Por su parte, Alajuelense afronta este compromiso en medio de un verdadero terremoto institucional, ya que cuatro de sus jugadores (John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz) quedaron fuera del viaje a Honduras tras verse involucrados en un escándalo que golpeó directamente al plantel

La presión es máxima para los rojinegros también luego de una sentencia desde Concacaf y ahora deberán mostrar carácter y reaccionar en un escenario hostil, con la obligación de remontar el marcador adverso para no despedirse del torneo.

La sentencia de Concacaf para Alajuelense

La propia Concacaf dejó claro en su sitio web lo complicado del panorama para Alajuelense, recordando que ningún club en la historia de la Copa Centroamericana ha conseguido avanzar de ronda después de perder el partido de ida en condición de local.

“Desde la historia de la Copa Centroamericana se marca un precedente difícil de revertir: ningún club que haya perdido el partido de ida como local en cualquier fase del torneo ha logrado avanzar a la siguiente ronda“, compartió la Concacaf en su sitio oficial.

“LD Alajuelense es apenas el cuarto equipo en estar en esta situación, y curiosamente, en todos los casos anteriores, el equipo derrotado en casa fue también el conjunto manudo“, compartió la Concacaf.

2023 – Cuartos de Final: CS Cartaginés vs LD Alajuelense

2023 – Final: Real Estelí FC vs LD Alajuelense

2024 – Cuartos de Final: Comunicaciones FC vs LD Alajuelense

Un reto histórico para Alajuelense

El duelo ante Motagua será una verdadera prueba de carácter para Alajuelense, que llega con la necesidad de revertir la serie y demostrar que su experiencia y jerarquía internacional pueden pesar más que las estadísticas.

Aferrados a sus buenas presentaciones como visitantes en ediciones anteriores, los manudos buscarán hacer historia rompiendo la racha negativa y mantener viva la ilusión en la Copa Centroamericana.