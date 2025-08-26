Todo Alajuelense consternado por el fallecimiento que golpea a una figura rojinegra: “Seguiremos amándote”

Paula Coto, defensora de Liga Deportiva Alajuelense, atraviesa horas difíciles tras el fallecimiento de una de las personas más importantes en su vida: su abuelo, don Jorge Enrique Coto Ramos, conocido cariñosamente como Henry, quien partió a los 78 años.

La zaguera de 27 años, que desde 2021 forma parte del equipo rojinegro octacampeón del fútbol nacional, compartió en sus redes sociales la triste noticia acompañada de un mensaje cargado de amor.

“Aquí seguiremos amándote siempre”

“Que tu camino sea sereno, abuelo, que encuentres allá la paz que mereces. Aquí seguiremos amándote siempre”, expresó en una historia de Instagram. Junto al mensaje, Paula también publicó la esquela con los detalles del funeral de don Henry, que tendrá lugar este martes por la tarde en el Templo Parroquial de Atenas Centro.

La historia de Instagram de Paula Coto.

En el aviso, la familia expresó con una mezcla de dolor y gratitud: “Con profundo pesar, informamos su fallecimiento. Su partida deja un vacío inmenso, pero también un legado de amor que vivirá por siempre en nuestros corazones”.

Un golpe que une a la familia rojinegra

Oriunda de Alajuela, la defensora surgió en UCEM Alajuela y tuvo pasos por Moravia y Herediano, antes de vestirse de rojinegra, con quien sumó títulos y protagonismo en la histórica racha de campeonatos nacionales.

Paula Coto es una de las referentes rojinegras (LDA).

Además, Paula Coto es también un rostro habitual en la Selección Nacional de Costa Rica, con participaciones en los Mundiales de Canadá 2015 y Australia-Nueva Zelanda 2023, así como en el Campeonato de la Concacaf 2022 disputado en México. Hoy, más allá de lo deportivo, la familia rojinegra se une en un mismo sentimiento para acompañar a su jugadora y desearle fuerza en este momento tan doloroso.