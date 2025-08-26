“Ya cerró”: el bombazo que sacude a Alajuelense y deja a Machillo Ramírez con una figura que no entraba en sus planes

Este martes, los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense fueron testigos de un giro inesperado en el cierre del mercado de fichajes, cuando lo que parecía un trámite cerrado terminó convirtiéndose en un auténtico bombazo que cambió los planes del club rojinegro y del propio Óscar “Machillo” Ramírez.

En las últimas horas había trascendido que el Da Nang de Vietnam estaba interesado en hacerse con los servicios del atacante Diego Campos, de 29 años. El periodista Kevin Jiménez, especialista en transferencias, había adelantado que existía un acuerdo verbal para la salida del delantero.

Acuerdo verbal y giro de último momento

En las palabras del comunicador: “Diego Campos se acerca al Da Nang de Vietnam con un contrato de 2 años. Hay acuerdo verbal para su salida pero aún no lo podemos dar como cerrado ya que falta documentar la parte entre clubes que se espera que no sea un problema”.

Sin embargo, ese problema sí apareció. Horas más tarde, cuando la afición manuda y el cuerpo técnico de Machillo Ramírez ya daban por hecho el adiós de Campos, Jiménez lanzó un nuevo mensaje que nadie esperaba ver.

“La llegada de Diego Campos al Da Nang de Vietnam podría caerse, los documentos no fueron enviados a tiempo y el mercado de pases ya cerró. Están viendo alternativas pero parece difícil”, anunció a través de sus redes sociales.

¿Qué pasará ahora con Diego Campos?

En caso de confirmarse la caída del traspaso, Machillo Ramírez recuperaría a un delantero que ya había descartado de sus planes. Campos tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2025, lo que significa que podría marcharse como agente libre al finalizar el vínculo.

La operación con el club vietnamita era casi simbólica en términos económicos, ya que la directiva rojinegra no tenía mucho margen de maniobra para retenerlo. En las próximas llegará la confirmación oficial sobre si la salida de Campos queda definitivamente truncada o si aún existe alguna vía administrativa para reactivar el traspaso.

