Ronald Matarrita se transformó en uno de los pilares de la Liga Deportiva Alajuelense a lo largo de la temporada actual. Luego de tener una campaña 24-25 accidentada en la que se perdió una gran cantidad de partidos, el lateral izquierdo volvió a la regularidad en el Apertura 2025.

En este segundo semestre del año, Óscar Ramírez lo priorizó como titular a pesar de la contratación de dos laterales como John Paul Ruiz y Elián Quesada. El de San Ramón jugó los 11 partidos en los que estuvo a disposición del entrenador manudo.

A pesar de este buen presente que atraviesa, Matarrita sorprendió a todos en Alajuelense con una inesperada confesión. El futbolista rojinegro, de paso por Grecia, Estados Unidos y Ucrania, reveló que estuvo muy cerca de retirarse por problemas psicológicos.

¿Por qué Ronald Matarrita quiso retirarse del fútbol?

“Fueron momentos complicados, en algún momento pensé en dejar el fútbol porque venía con muchas cosas en la cabeza, había dejado de entrenar y de cuidarme, no me sentía importante donde estaba, no me sentía valorado“, le contó al periodista Everardo Herrera.

Ronald Matarrita en el Aris Salónica. (Foto: Getty Images)

Y agregó: “Nunca pensé que podía volver a llegar a un nivel óptimo así que, por un momento había valorado dejar el fútbol, eso fue cuando estuve en Grecia, con una situación muy complicada, con ayuda de todos, cuerpo médico, técnico y compañeros“.

Matarrita estuvo en el Aris Salónica de Grecia antes de retornar a Alajuelense. Dejó el Dnipro de Ucrania y arribó al fútbol griego en julio de 2023. Estuvo allí por un año hasta que finalice la temporada. Apenas pudo completar cinco partidos, los cuales jugó entre los primeros dos meses desde su llegada. Luego, Ronald estuvo nueve meses sin sumar minutos.