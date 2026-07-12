Por qué Alajuelense y Herediano juegan la Supercopa en el estadio Fello Meza

Alajuelense y Herediano se enfrentan por la Supercopa de Costa Rica. El juego ya tiene su estadio definido.

Alajuelense y Herediano no definirán la Supercopa de Costa Rica en el estadio Alejandro Morera Soto ni en el Carlos Alvarado. La organización decidió trasladar el partido al José Rafael “Fello” Meza, ubicado en la ciudad de Cartago.

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El escenario, que habitualmente utiliza el Cartaginés para sus encuentros como local, recibirá este domingo 12 de julio el partido que abrirá oficialmente la temporada 2026-2027.

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¿Por qué la Supercopa se juega en el Fello Meza?

El estadio Fello Meza fue seleccionado como una sede neutral. Al disputarse en una cancha que no pertenece a ninguno de los dos clasificados, la UNAFUT (Unión de Clubes de la Primera División de Costa Rica) busca que Alajuelense y Herediano afronten la final sin la ventaja deportiva de jugar en su estadio habitual.

Ni el Alejandro Morera Soto de Alajuelense ni el Carlos Alvarado, utilizado por Herediano mientras avanza la construcción del nuevo Rosabal Cordero, albergarán la definición.

La utilización de un campo neutral también permite que la logística, la distribución de las localidades y las condiciones del encuentro sean administradas directamente por la organización.

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El Fello Meza vuelve a recibir una final entre Alajuelense y Herediano

No será la primera vez que manudos y florenses jueguen por un título reciente en Cartago. El 20 de julio de 2025, el Fello Meza fue sede de la Recopa disputada por los mismos protagonistas.

Aquella vez, Alajuelense se impuso 1-0 y se proclamó bicampeón del torneo. El único gol fue suficiente para que la Liga levantara el primer trofeo oficial de aquella temporada.

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Ahora será Herediano el que buscará tomarse revancha en el mismo escenario, aunque en una competencia diferente.

¿Cuál es la capacidad del estadio Fello Meza?

El José Rafael “Fello” Meza Ivankovich es la casa del Club Sport Cartaginés. El recinto está ubicado en el centro de Cartago y cuenta con una capacidad cercana a los 13.500 espectadores.

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Además de los partidos de los brumosos, el estadio ha recibido finales del campeonato nacional, encuentros internacionales, partidos de la Selección de Costa Rica y definiciones de otras competiciones organizadas por la UNAFUT.

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¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Herediano en el Fello Meza?

La Supercopa se disputará este domingo 12 de julio, a partir de las 5:00 p.m. de Costa Rica. Las entradas están disponibles con precios que van desde los ₡4.000 hasta los ₡10.000, dependiendo de la localidad.

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