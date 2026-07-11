Entradas para Alajuelense vs. Herediano: precios y cómo comprar boletos para la Supercopa

La Supercopa de Costa Rica se jugará en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, en Cartago, y las entradas ya se encuentran a la venta.

Alajuelense y Herediano vuelven a encontrarse en un partido decisivo. Manudos y florenses disputarán este domingo 12 de julio la Supercopa de Costa Rica 2026, el encuentro que marcará el inicio oficial de la nueva temporada del fútbol nacional.

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El partido se jugará en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, en Cartago, y las entradas ya se encuentran a la venta. Los aficionados pueden adquirir boletos con precios que comienzan en los ₡4.000 y llegan hasta los ₡10.000, dependiendo del sector elegido.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Alajuelense vs. Herediano?

La organización puso a disposición del público diferentes localidades en el Fello Meza. Estos son los precios anunciados para la Supercopa:

Popular Oeste: ₡4.000

₡4.000 Popular Sur: ₡4.000

₡4.000 Preferencial Norte: ₡5.000

₡5.000 Sombra Lateral: ₡6.000

₡6.000 Sombra Central: ₡6.000

₡6.000 Platea Lateral: ₡6.000

₡6.000 Palco: ₡10.000

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De acuerdo con la información publicada en la plataforma oficial de venta, los montos ya incluyen el cargo por servicio. Además, todos los niños mayores de dos años deberán pagar su entrada para ingresar al estadio.

¿Cómo comprar boletos para Alajuelense vs. Herediano?

Las entradas para el partido se venden de manera digital por medio de la plataforma Ticketshow Costa Rica. Para realizar la compra, los aficionados deben buscar el evento denominado “Supercopa: Herediano vs. LDA”, seleccionar la localidad disponible y completar el proceso de pago.

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Una vez realizada la operación, el comprador recibirá su boleto digital, que deberá presentar desde su teléfono celular al momento de ingresar al Fello Meza.

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La organización advirtió que no se permitirán capturas de pantalla para la lectura de las entradas, por lo que será necesario mostrar el boleto original desde el dispositivo. La disponibilidad de cada sector estará sujeta a la cantidad de localidades que permanezcan libres.

¿Cuándo y dónde juegan Alajuelense vs. Herediano?

Alajuelense y Herediano se enfrentarán este domingo 12 de julio de 2026, a partir de las 5:00 p.m. de Costa Rica.

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El escenario será el estadio José Rafael “Fello” Meza, casa del Cartaginés, que funcionará como sede neutral para la definición del primer título de la temporada 2026-2027.

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Partido: Herediano vs. Alajuelense

Herediano vs. Alajuelense Competencia: Supercopa de Costa Rica 2026

Supercopa de Costa Rica 2026 Fecha: domingo 12 de julio

domingo 12 de julio Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: José Rafael “Fello” Meza Ivankovich

José Rafael “Fello” Meza Ivankovich Ciudad: Cartago

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¿Por qué Alajuelense y Herediano juegan la Supercopa?

La Supercopa reúne a los campeones de los dos torneos de la temporada anterior. Alajuelense consiguió su clasificación luego de conquistar el Torneo de Apertura 2025, mientras que Herediano obtuvo su lugar por haberse consagrado en el Clausura 2026.

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El encuentro servirá como apertura oficial del curso 2026-2027 y entregará el primer trofeo de la nueva campaña. Para ambos clubes también será la primera prueba oficial después del período de pretemporada.