Alajuelense vs. Herediano: posibles alineaciones para la Supercopa de Costa Rica 2026

Florenses y manudos abren la temporada del fútbol tico con un partido que definirá al campeón de la Supercopa.

La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano se enfrentan este domingo 12 de julio por la Supercopa de Costa Rica. Los campeones nacionales de la temporada anterior abren la 2026-2027 con la posibilidad de ganar un título más en un partido.

Publicidad

El campeón del Apertura se mide contra el campeón del Clausura. Vienen de dos torneos totalmente distintos, en los que cada uno se quedó fuera de la fase final en el que no pudieron ganar. La Liga se quedó con el primero y en la segunda parte de la temporada no se metió en semifinales y viceversa con Herediano.

Hoy, el encuentro que comenzará a las 5:00 p.m. se llevará a cabo en estadio neutral. El José Rafael “Fello” Meza será el recinto que albergue el primer partido de la temporada y el debut del entrenador español, Ismael Rescalvo.

ver también Herediano vs. Alajuelense: la IA predice con resultado exacto del ganador de la Supercopa de Costa Rica

Por el momento, no hay alineaciones confirmadas, pero hay posibles nombres que podrían utilizar el mencionado Rescalvo en el León, de acuerdo a lo visto en los amistoso, y José Giacone en el conjunto florense.

El vigente campeón mantuvo gran parte de la base que lo llevó a ganar el Clausura. El único titular de la final contra Saprissa que se fue del club es Tepa González, quien continuará su carrera en un rival directo como Cartaginés.

Publicidad

Posibles alineaciones de Alajuelense y Herediano para la final de la Supercopa de Costa Rica