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Alajuelense vs. Herediano: posibles alineaciones para la Supercopa de Costa Rica 2026

Florenses y manudos abren la temporada del fútbol tico con un partido que definirá al campeón de la Supercopa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Rescalvo hace su debut oficial.
© Prensa Alajuelense/HeredianoRescalvo hace su debut oficial.

La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano se enfrentan este domingo 12 de julio por la Supercopa de Costa Rica. Los campeones nacionales de la temporada anterior abren la 2026-2027 con la posibilidad de ganar un título más en un partido.

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El campeón del Apertura se mide contra el campeón del Clausura. Vienen de dos torneos totalmente distintos, en los que cada uno se quedó fuera de la fase final en el que no pudieron ganar. La Liga se quedó con el primero y en la segunda parte de la temporada no se metió en semifinales y viceversa con Herediano.

Hoy, el encuentro que comenzará a las 5:00 p.m. se llevará a cabo en estadio neutral. El José Rafael “Fello” Meza será el recinto que albergue el primer partido de la temporada y el debut del entrenador español, Ismael Rescalvo.

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Por el momento, no hay alineaciones confirmadas, pero hay posibles nombres que podrían utilizar el mencionado Rescalvo en el León, de acuerdo a lo visto en los amistoso, y José Giacone en el conjunto florense.

El vigente campeón mantuvo gran parte de la base que lo llevó a ganar el Clausura. El único titular de la final contra Saprissa que se fue del club es Tepa González, quien continuará su carrera en un rival directo como Cartaginés.

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Posibles alineaciones de Alajuelense y Herediano para la final de la Supercopa de Costa Rica

  • Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz; Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Jeison Lucumí, Anthony Hernández; Ronaldo Cisneros.
  • Herediano: Danny Carvajal; Keysher Fuller, Getsel Montes, Keyner Brown, Darril Araya; Elías Aguilar, Allan Cruz, Aarón Suárez; Fernando Lesme, Marcel Hernández y Abner Hudson.

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