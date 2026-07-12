A qué hora juega Alajuelense vs. Herediano por la Supercopa de Costa Rica 2026

Llegó el gran día para que el fútbol de Costa Rica tenga su gran retorno y que mejor que la Supercopa Alajuelense vs. Herediano.

Alajuelense y Herediano protagonizarán este domingo el primer partido oficial de la temporada 2026-2027 del fútbol costarricense. El Clásico Provincial tendrá como premio la Supercopa de Costa Rica, que enfrenta a los campeones de los dos torneos cortos del curso anterior.

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La Liga obtuvo su boleto después de conquistar el Apertura 2025, mientras que el Team se clasificó al levantar el título del Clausura 2026. La final se disputará a partido único en un escenario neutral.

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¿A qué hora juega Alajuelense vs. Herediano por la Supercopa?

El partido entre Alajuelense y Herediano comenzará a las 5:00 p.m. de Costa Rica este domingo 12 de julio.

Partido: Alajuelense vs. Herediano

Alajuelense vs. Herediano Competencia: Supercopa de Costa Rica 2026

Supercopa de Costa Rica 2026 Fecha: domingo 12 de julio de 2026

domingo 12 de julio de 2026 Hora: 5:00 p.m. de Costa Rica

5:00 p.m. de Costa Rica Estadio: José Rafael “Fello” Meza Ivankovich

José Rafael “Fello” Meza Ivankovich Ciudad: Cartago

El encuentro marcará el regreso de la actividad oficial para ambos clubes después de la pretemporada. También entregará el primer trofeo de la campaña, dos semanas antes del inicio previsto para el Torneo de Apertura 2026, programado para el 26 de julio.

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¿Dónde juegan Alajuelense vs. Herediano?

La Supercopa se jugará en el estadio José Rafael “Fello” Meza, casa habitual del Cartaginés. La organización escogió el escenario de Cartago como cancha neutral para que ninguno de los dos finalistas tenga la ventaja deportiva de actuar en su estadio.

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El recinto volverá a recibir una definición entre manudos y florenses. En julio de 2025, los dos equipos se enfrentaron allí por la Recopa de Costa Rica y Alajuelense se consagró campeón después de imponerse por 1-0.