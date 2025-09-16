“Temor”: Paté Centeno le contesta a Machillo Ramírez y su respuesta le generará problemas en San Carlos

El triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense 2-0 sobre San Carlos no solo dejó a los manudos como líderes del torneo, también abrió un cruce de declaraciones entre dos históricos del fútbol costarricense: Óscar Ramírez y Walter Centeno.

Todo comenzó cuando el Machillo le salió al cruce a Paté por su estilo de juego en el Morera Soto y lanzó un dardo directo al planteamiento del rival. “No es culpa mía que ‘Paté’ metiera nueve atrás, queríamos aumentar el marcador”, dijo el técnico rojinegro, en clara crítica al sistema defensivo que mostró San Carlos.

¿Qué le contestó Paté Centeno a Machillo Ramírez?

La respuesta de Paté Centeno no tardó en llegar y fue tan frontal como polémica. El entrenador norteño reconoció que su equipo mostró demasiada cautela en Alajuela, pero lo justificó con un factor que encendió la polémica: el miedo.

“Es un tema de temor, inseguridad que uno crece. He trabajado en clubes no tradicionales donde no se les da seguridad. No puedes venir a jugar a Alajuela con timidez”, afirmó.

El Paté fue más allá y envió un mensaje directo a sus propios jugadores, dejando claro que la actitud depende de ellos dentro de la cancha. “A todos los equipos les digo que a Alajuela se puede jugar, los equipos que ganan aquí es porque vienen a jugar. Depende de ellos. Ellos deben ponerse el techo, uno les da las herramientas, pero ellos son los artistas”.

Las palabras del estratega no pasaron desapercibidas en San Carlos. Más allá de ser una respuesta a Ramírez, también exponen públicamente la inseguridad de su propio plantel, lo que podría generar incomodidad en el camerino y reacciones en la dirigencia, que ve cómo el equipo pierde confianza en momentos clave del campeonato.

El cruce de declaraciones entre Machillo y Paté dejó en claro que la batalla no solo estuvo en el césped del Morera Soto, sino también en los micrófonos. Mientras Alajuelense refuerza su liderazgo, en San Carlos la respuesta de Centeno amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto.