Surf, un gimnasio en la playa y goles en Bali: la nueva vida de Diego Campos mientras Alajuelense se queda afuera del Clausura 2026

El paso de Diego Campos por la Liga Deportiva Alajuelense no fue una etapa más, sino un ciclo marcado por la efectividad y el éxito rotundo.

Con la camiseta manuda, el atacante logró consolidar una presencia envidiable en el terreno de juego, disputando un total de 104 partidos en los que dejó su huella con 27 goles y 4 asistencias.

Estas cifras no fueron vacías; su aporte fue fundamental para que la institución sumara 6 títulos a sus vitrinas, cerrando un capítulo dorado en su carrera.

Peroahora, mientras la Alajuelense atraviesa un momento crítico, el fantasma de la eliminación acecha con fuerza. Con un panorama gris y apenas dos fechas para el cierre, los rojinegros corren el riesgo real de quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

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El contraste total: la plenitud de Diego Campos en Bali frente a la crisis de Alajuelense

En la otra cara de la moneda se encuentra Diego Campos, cuyo presente no podría ser más distinto al de su antiguo club. Con esta nueva camiseta en 10 partidos ha marcado 2 goles y repartido 3 asistencias.

Mientras los colores que alguna vez defendió luchan contra la incertidumbre, él disfruta de una realidad renovada.

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Fuera de las canchas, la vida en la isla ha tomado un matiz mucho más pausado y reconfortante para Diego Campos.

Entre palmeras y el sonido constante del mar, Diego aprovecha cada instante para fortalecer el vínculo con su esposa, Kari Nicole, y su pequeño bebé, creando recuerdos invaluables en este exótico refugio.

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Ya sea compartiendo una sesión de surf al amanecer, entrenando juntos frente al océano o simplemente contemplando los atardeceres dorados de Bali, la pareja parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la ambición profesional y la serenidad de una familia que camina unida en esta nueva aventura asiática.

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Datos claves

Diego Campos registró 104 partidos, 27 goles y ganó 6 títulos durante su exitoso paso por Alajuelense.

durante su exitoso paso por Alajuelense. Mientras el jugador destaca en Indonesia, Alajuelense corre riesgo de quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026.

de las semifinales del Clausura 2026. Campos disfruta de una realidad equilibrada entre el fútbol y su familia, disfrutando del surf y la serenidad de la isla.