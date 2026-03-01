Es tendencia:
Ni Machillo Ramírez se salvó: la afición de Alajuelense señala a 4 jugadores y pide por el regreso de un campeón

El mal momento de Alajuelense ha traído como consecuencia que los hinchas rojinegros exploten en las redes sociales.

La crisis deportiva de la Liga Deportiva Alajuelense no solo golpea al camerino, sino también a su entorno, ya que tras la derrota 2-0 ante Puntarenas la afición rojinegra manifestó su descontento señalando tanto al Machillo Ramírez como a cuatro futbolistas del plantel.

Además, en medio del mal momento en el Clausura 2026, los seguidores incluso pidieron el regreso de un campeón, reflejando la presión y la inconformidad que rodean actualmente al equipo manudo.

Los hinchas de Alajuelense exponen a los jugadores

Tras esta nueva derrota ante Puntarenas, la molestia de la afición se hizo sentir con fuerza en redes sociales, donde varios jugadores fueron señalados directamente por el bajo rendimiento del equipo.

Los nombres más mencionados por los seguidores rojinegros fueron Joel Campbell, Creichel Pérez, Alexis Gamboa y Guillermo Villalobos, quienes recibieron fuertes críticas tras el tropiezo.

En Alajuelense extrañan a un campeón

Además del señalamiento, muchos aficionados también expresaron nostalgia por la ausencia de Diego Campos, recordado como campeón y referente del club en el pasado. Actualmente el futbolista milita en el Bali United, y su nombre volvió a tomar fuerza entre los manudos como símbolo de liderazgo.

Los manudos se ubican actualmente en el sexto puesto con nueve unidades, quedando a seis puntos de la zona de clasificación que hoy marca Deportivo Saprissa en el cuarto lugar.

Su siguiente desafío será el martes 3 de marzo, cuando la Liga Deportiva Alajuelense reciba en casa al Club Sport Cartaginés, en un encuentro clave para recortar distancias y recuperar terreno en el torneo.

