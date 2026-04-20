Mientras Machillo Ramírez gana 20 mil dólares por mes, esto cobra Saturnino Cardozo como candidato a reemplazarlo en Alajuelense

En la Liga Deportiva Alajuelense el foco no está solo en el cierre del Clausura 2026, también empieza a ponerse sobre la mesa el futuro del banquillo. Óscar Ramírez tiene contrato hasta junio y, aunque desde la dirigencia hay intención de que continúe, la decisión final todavía no está tomada.

El técnico histórico de la Liga atraviesa un momento de análisis. Más allá del respaldo interno, su continuidad no está asegurada y eso abrió la puerta a posibles alternativas que ya comienzan a circular en el entorno rojinegro.

Saturnino Cardozo el nombre que suena fuerte en Alajuelense

Uno de los nombres que más fuerza tomó es el de José Saturnino Cardozo. El entrenador paraguayo viene realizando un trabajo sólido con Liberia, donde logró consolidar un equipo competitivo y meterse en la pelea en los últimos torneos.

Pero más allá del perfil futbolístico, hay un punto que también entra en la discusión: el económico. En un club como Alajuelense, el presupuesto siempre juega un papel importante al momento de tomar decisiones.

Saturnino Cardozo está en carpeta de Alajuelense. (Foto: ESPN)

Actualmente, Óscar Ramírez percibe un salario cercano a los 20 mil dólares mensuales como entrenador de la Liga. Una cifra acorde a su trayectoria, su historia en el club y su peso dentro del fútbol costarricense.

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¿Cuánto cobra Saturnino Cardozo en Liberia?

Por su parte, Saturnino Cardozo maneja números más bajos en Liberia. Su salario ronda entre los 15 y 17 mil dólares mensuales, una diferencia que, sin ser abismal, también entra en la ecuación.

Así, Alajuelense empieza a mirar más allá de junio. Con un técnico que duda, un candidato que gana terreno y una decisión que puede marcar el rumbo del próximo semestre. Porque en la Liga no solo se juega el presente. También se planifica el futuro.

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