La Liga Deportiva Alajuelense realizó varias modificaciones para el partido de este domingo frente a Liberia. El equipo rojinegro se vio diezmado luego de un encuentro intenso contra Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana, en el que logró el boleto a la final.

Entre las bajas sensibles, aparece Anthony Hernández, quien marcó el gol de la Liga el pasado jueves en Honduras. Sufrió un esguince de tobillo y no fue convocado por Óscar Ramírez para este duelo. Lo mismo pasó con Kenyel Mitchell, que ya se había ausentado ante Olimpia.

Por estas lesiones, el Machillo sorprendió a todo Alajuelense al convocar por primera vez a una joya extranjera que se luce en el Centro de Alto Rendimiento. Se trata de Raheen Cuello, panameño de tan solo 18 años.

¿Quién es Raheen Cuello, la nueva joya que convocó Machillo Ramírez en Alajuelense?

Raheen Cuello con la vestimenta de Alajuelense.

Cuello puede desempeñarse como volante ofensivo por la derecha. Puede ser una alternativa para reemplazar a Mitchell o Hernández. Ya lleva 10 meses en el club manudo, según confirmó la Liga en sus redes sociales.

De acuerdo a lo que comentó el periodista Ferlin Fuentes sobre el panameño, la velocidad, el cambio de ritmo y la fortaleza física son los principales atributos que le destacan los distintos entrenadores del CAR.

Raheen Cuello llegó desde el Sporting San Miguelito, equipo panameño que se ha destacado por formar a diversas promesas. Ya tuvo su debut profesional en dicho equipo, por lo que podría ahora hacer su estreno absoluto en Alajuelense si suma minutos ante Liberia.