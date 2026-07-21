“No estamos bien”: Alajuelense recibe la noticia que le da ventaja para el debut contra Xelajú por Copa Centroamericana

El miércoles 29 de julio, Alajuelense recibirá a Xelajú MC por la primera fecha del Grupo A de la Copa Centroamericana.

La temporada 2026/2027 comenzará de forma exigente para los equipos clasificados a la Copa Centroamericana. Tomando el caso de Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC, que protagonizarán el primer duelo más atractivo del torneo al reeditar la última final, se enfrentarán pocos días después de debutar en sus respectivos campeonatos nacionales.

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Así será en las primeras cinco fechas de la fase de grupos del torneo de la Concacaf, las cuales se jugarán entre semana. Por lo que se necesita una buena preparación física para hacerle frente a ambas competencias con un calendario tan ajustado. Y a la escuadra de Guatemala, según externó su propio entrenador, Roberto Hernández, eso le pasará especial factura.

¿Cuál es la ventaja de Alajuelense sobre Xelajú?

La superioridad inicial de la Liga frente a Xelajú pasa por una mejor puesta a punto. Claro está, deberá ratificarla en el terreno de juego del Estadio Morera Soto, pero Hernández externó su malestar en rueda de prensa: “No es lo ideal hacer una pretemporada como la que nos tocó hacer. Es atípica, jamás en mi vida la había realizado así. Ni como jugador en 19 años, ni como técnico, que tengo 25 años”.

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“En nuestra metodología es una semana de adaptación, dos semanas de carga, una o dos semanas de partidos y acá iniciamos al revés. Nos salió mal, pero tratamos de dividir al grupo en dos para que uno compitiera en Estados Unidos y en la Supercopa, dejando una base que hiciera el trabajo de pretemporada. Después tratamos de mezclar, pero, a este día, físicamente no estamos bien y es una realidad. Estamos desfasados“, detalló el mexicano.

Los futbolistas de Xela viajaron a suelo norteamericano, donde vencieron 2-0 a Westchester en un amistoso, y luego regresaron para afrontar el cruce ante Santa Lucía Cotzumalguapa, que los eliminó en los cuartos de final de la Supercopa al derrotarlos 3-2. Su participación la cerraron empatando 0-0 con Quiché.

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“Tuvimos que improvisar, dosificar la carga para que los jugadores llegaran bien. Tuvimos percances físicos, pero no es excusa. El plantel está completo y estamos llegando lo mejor posible a la primera jornada y a la Copa Centroamericana“, concluyó Roberto Hernández.

Alajuelense, por su parte, viene de golear 7-0 a Rancho Santa Ana y 3-0 a Tepatitlán, el nuevo inquilino de la Liga Expansión de México. Pero en su primer juego oficial perdió 1-0 con Herediano, que se proclamó campeón de la Supercopa. Ahora, el equipo de Ismael Rescalvo buscará redimirse con un buen arranque en la Copa, de la cual es tricampeón.