Concacaf golpea a Costa Rica: La Sele recibe la notificación menos esperada en la previa de las Eliminatorias y el Piojo Herrera se lamenta

La Selección de Costa Rica se encuentra en plena cuenta regresiva para su debut en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El combinado nacional, dirigido por Miguel “Piojo” Herrera, enfrentará este 5 de septiembre a Nicaragua, en un duelo clave para arrancar con el pie derecho la recta más decisiva del proceso.

Sin embargo, a tan solo horas de ese compromiso, la propia Concacaf sorprendió con una publicación en sus redes sociales que cayó como un balde de agua fría en suelo tico.

¿Qué publicación realizó Concacaf que le dolió a Costa Rica?

El organismo decidió recordar la tanda de penales entre Estados Unidos y Costa Rica en la pasada Copa Oro 2025, un recuerdo nada grato para la afición nacional.

En esa definición, el gran protagonista fue el guardameta estadounidense Matt Freese, quien se vistió de héroe al detener varios lanzamientos y sellar la eliminación de la Tricolor.

La publicación que realizó Concacaf.

La publicación de Concacaf generó molestia entre los aficionados costarricenses, que consideran inoportuno revivir un episodio doloroso justo en la antesala del debut eliminatorio.

La Sele se alista con plantel completo y con la mira puesta en Nicaragua, un rival que llega motivado, mientras que Miguel Herrera insiste en darle vuelta a la página y centrar toda la energía en la clasificación mundialista.

Lo cierto es que, mientras Costa Rica busca levantarse y enfilarse hacia una nueva Copa del Mundo, Concacaf reabrió una herida reciente que muchos preferían olvidar.