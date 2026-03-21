Sin Alejandro Bran ni Kenneth Vargas: el XI que prepara Machillo Ramírez para que Alajuelense visite a Herediano

Alajuelense llega al duelo ante Herediano con múltiples bajas, incluidas las de Alejandro Bran y Kenneth Vargas por indisciplina.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

¿Cómo formará LDA esta noche?
La Liga Deportiva Alajuelense llega a una de sus pruebas más exigentes del Torneo Clausura 2026 lidiando con un panorama sumamente adverso. Este sábado 21 de marzo, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez visitan al Club Sport Herediano en el estadio Carlos Alvarado con la presión de sumar de a tres, sabiendo que una victoria puede encaminar seriamente su clasificación a las semifinales.

En un contexto donde el maren de error es mínimo, el equipo rojinegro afronta el Clásico Provincial con múltiples ausencias que obligan a reconfigurar la estructura habitual del cuerpo técnico.

Las bajas de LDA

El escándalo de indisciplina que involucró a Alejandro Bran y Kenneth Vargas los dejó automáticamente fuera de toda consideración hasta nuevo aviso. En el caso del extremo, además, ya estaba descartado por una lesión previa, por lo que su ausencia se mantenía incluso sin la sanción interna.

Alejandro Bran fue apartado del primer equipo manudo (Instagram).

A estas bajas se suman otras por motivos físicos que terminan de condicionar el armado del equipo. Malcom Pilone, Jeison Lucumí y Alexis Gamboa tampoco estarán disponibles, obligando al cuerpo técnico a reconfigurar piezas en sectores clave del campo.

El XI que perfila Machillo Ramírez

Ante este panorama, el entrenador ya trabaja sobre un posible once inicial, todavía pendiente de confirmación oficial, pero que empieza a tomar forma con lo mejor que tiene a disposición. El esquema que se impone es un 4-2-3-1 que le permita al equipo equilibrio y presencia ofensiva.

Washington Ortea estará en el arco, con Fernando Piñar como lateral derecho. La zaga central estaría compuesta por Santiago Van der Putten junto a Guillermo Villalobos o Aarón Salazar, y el lateral izquierdo será Ronald Matarrita.

En el doble pivote, Celso Borges aparece como fijo, acompañado por Rashir Parkins o el propio Salazar. Más adelantado, Creichel Pérez asumiría la conducción, con Isaac Badilla y Anthony Hernández por las bandas, dejando a Ronaldo Cisneros como referencia de área.

En síntesis

  • Alajuelense llega al duelo ante Herediano con múltiples bajas, incluidas las de Alejandro Bran y Kenneth Vargas por indisciplina.
  • También están fuera por lesión Pilone, Lucumí y Gamboa, lo que obliga a rearmar el equipo.
  • Machillo Ramírez podría apostar por un 4-2-3-1 con Ortega, Borges y Cisneros como ejes para un partido clave del Clausura 2026.

