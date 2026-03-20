Machillo Ramírez tomó una decisión: este será el reemplazante de Alejandro Bran en Alajuelense

La situación de Alejandro Bran obligó a Liga Deportiva Alajuelense a tomar decisiones rápidas y firmes en medio de un contexto cargado de tensión. El mediocampista rojinegro fue sancionado tras el escándalo ocurrido en su condominio, donde fue detenido por un incidente que generó una fuerte repercusión mediática.

Como parte de la medida disciplinaria, el club le aplicó una multa económica equivalente a un mes de salario y lo envió a entrenar con el equipo Sub-21, apartándolo momentáneamente del primer equipo.

En ese escenario, Óscar Ramírez no tardó en mover piezas. Con la baja de Bran en el plantel principal, el técnico rojinegro decidió apostar por una de las joyas de la cantera para cubrir ese espacio en los entrenamientos y empezar a evaluarlo en un contexto más exigente.

¿Quién será el reemplazante de Alejandro Bran en Alajuelense?

El elegido sería Charles Forstner Esquivel, un volante mixto de apenas 18 años que viene destacando con fuerza en las divisiones menores de Alajuelense. Su ascenso no es casualidad: durante la última temporada fue una de las figuras más consistentes de la categoría U-21, ganándose un lugar en el radar del cuerpo técnico.

Charles Esquivel sería el reemplazante de Alejandro Bran.

¿Quién es Charles Forstner?

Nacido el 11 de junio de 2007 en San Rafael de Escazú, Forstner cuenta con una particularidad que lo convierte en un perfil aún más interesante: posee triple nacionalidad, costarricense, alemana y estadounidense, lo que amplía considerablemente sus opciones a futuro tanto a nivel de clubes como de selecciones.

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En el plano local, su crecimiento ya ha sido reconocido. En julio del 2026 fue elegido como el mejor jugador U-21 del Torneo Clausura 2025 por la UNAFUT, un premio que respalda su impacto en la categoría. Llegó a la cantera manuda con apenas 13 años y desde entonces ha sido considerado uno de los talentos con mayor proyección dentro del club.

ver también Alejandro Bran toma una drástica decisión tras enterarse de la sanción de Alajuelense por el escándalo que protagonizó

El salto de Forstner también tiene respaldo a nivel internacional. El año pasado fue convocado por Randall Azofeifa a la Selección Sub-20 de Costa Rica, con la que disputó amistosos ante Estados Unidos. En uno de esos partidos jugó 32 minutos y aportó una asistencia, dejando buenas sensaciones.

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Así, en medio de una crisis interna que sacudió al vestuario, Alajuelense encuentra una oportunidad para mirar hacia sus ligas menores. Mientras Alejandro Bran cumple su sanción en la U-21, Charles Forstner empieza a dar sus primeros pasos en el primer equipo, en una decisión que refleja tanto una necesidad inmediata como una apuesta a futuro dentro del proyecto rojinegro.

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Datos Claves

Charles Forstner Esquivel , de 18 años, reemplazará a Alejandro Bran en el primer equipo.

, de 18 años, reemplazará a en el primer equipo. El volante posee triple nacionalidad ( costarricense, alemana y estadounidense ) y nació el 11 de junio de 2007.

) y nació el 11 de junio de 2007. UNAFUT premió a Forstner como el mejor jugador U-21 del Torneo Clausura 2025 en julio.