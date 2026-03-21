Kenneth Vargas fue sancionado por la Liga Deportiva Alajuelense tras verse involucrado en los actos de Alejandro Bran. Si bien no formó parte de lo que sucedió en el parqueo residencial, sí estuvo en la salida nocturna que sucedió antes del escándalo.

Por este motivo, la Liga decidió sancionarlo también al ex Herediano, quien se estaba recuperando de una lesión. Por ahora, estará apartado del plantel al igual que su compañero Bran. Aún se desconoce por cuánto tiempo estarán fuera de la planificación del Machillo Ramírez.

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Luego de esta polémica situación que atraviesa, el futbolista de Alajuelense no había dejado ningún mensaje por sus redes sociales. Sin embargo, este sábado publicó una historia en su cuenta de Instagram.

Kenneth Vargas se pronuncia en su cuenta de Instagram tras el escándalo

Tal como se lo aprecia en la imagen, Kenneth Vargas se mostró sonriente junto a Joel Campbell, Kendall Waston y Patrick Sequeira en la presentación de la nueva camiseta alternativa de la Selección de Costa Rica.

Es hasta el momento el único mensaje que mostró públicamente el futbolista luego de ser sancionado por el club. A dos días de que se destape este polémico suceso, sólo Alejandro Bran fue quien se pronunció en sus redes acerca de este hecho puntual.

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De todas maneras, el mensaje que escribió Bran fue diferente a las versiones que trascendieron sobre su episodio en el parqueo. El futbolista de la Liga argumentó que fue arrestado por “infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla“.

Datos claves

Kenneth Vargas fue sancionado por la Liga Deportiva Alajuelense tras una salida nocturna con Bran.

fue sancionado por la tras una salida nocturna con Bran. El futbolista Alejandro Bran afirmó que su arresto ocurrió por infringir normas de ruido residencial .

afirmó que su arresto ocurrió por infringir normas de . Kenneth Vargas reapareció en redes sociales promocionando la nueva camiseta de la Selección.