“¿Por qué me quitaste?”: Joseph Joseph recibe el reclamo más incómodo en Alajuelense y responde sin rodeos sobre Guimaraes

Bajo la conducción del humorista Norval Calvo, el popular programa radial Pelando el Ojo recibió en sus estudios a Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense.

Fiel a su estilo, Calvo no tardó en imitar a la perfección la voz del exentrenador manudo, Alexandre Guimaraes, y lanzó la pregunta que nadie se había atrevido a hacer en público: “¿Por qué me quitaste?”.

Joseph Joseph no se escondió

Lejos de mostrarse incómodo, y como si de verdad estuviera conversando con el propio Guimaraes, Joseph Joseph contestó: “Guima, el aprecio es mutuo y el respeto también. Son decisiones que uno no quiere tomar en el fútbol, es difícil, la verdad“.

“A veces, los resultados no se dan, o la parte deportiva no está en el momento que uno quiere, y hay que tomar este tipo de decisiones. No nos gusta, pero sin duda hay mucho agradecimiento por lo que usted hizo en el club, y un gran respeto y admiración”, completó el jerarca rojinegro.

Guimaraes fue despedido en pleno Torneo Clausura 2025 (LDA).

La buena relación entre Joseph Joseph y Alexandre Guimaraes siempre fue pública, por eso sorprendió su despido a mitad de temporada. Aunque el equipo no brillaba, estaba segundo en el Clausura 2025 y a punto de enfrentar la fase final del torneo.

En su lugar llegó Óscar “Machillo” Ramírez, quien llevó a la Liga hasta la Gran Final, aunque no alcanzó para romper la sequía: Herediano se quedó con el título y dejó a los manudos sin la estrella 31.

Joseph Joseph no esconde los motivos detrás de la salida del ex DT manudo (LDA).

¿Qué opina Guimaraes de su salida de Alajuela?

Por su parte, Guimaraes no escondió su asombro por cómo se produjo su despido: “Bueno, como dicen en el fútbol, hay sorpresas. Generalmente en esta profesión te sacan por dos situaciones: se vence el contrato y el club quiere seguir con otro proyecto, o porque pierdes varios partidos seguidos. Pero nunca porque no pierdas. Fue surreal”, comentó, recordando que dejó al equipo invicto en el torneo nacional.

Pese a que Guimaraes conquistó la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa, en Alajuelense la exigencia siempre es la misma: campeonar en la Liga Promérica. Ese objetivo no llegó bajo su mando, y ahora la presión recae sobre Machillo Ramírez, quien lidia con el hambre de títulos de una afición que no soporta seguir viendo cómo otros levantan el trofeo más preciado.