Saprissa lo celebra: Alexander Robinson le envía una fuerte advertencia a Alajuelense para el partido clave con Antigua.

El camino de Liga Deportiva Alajuelense rumbo al tricampeonato de la Copa Centroamericana se está volviendo más complejo de lo que se preveía en un comienzo. De momento, está tercera en el Grupo A con 3 puntos, a uno de Antigua GFC y a tres de la sorpresa del torneo, Plaza Amador, que este martes por la noche le remontó 5-3 a los antigüeños.

Los actuales campeones del fútbol panameño le hicieron un enorme favor al equipo del Óscar “Machillo” Ramírez, que tuvo la fecha libre y estará al pendiente de lo que suceda entre Alianza y Managua: si los salvadoreños le ganan a los nicaragüenses, llegarán a 4 unidades antes de enfrentar a la Liga el próximo jueves 21 de agosto.

De darse este escenario, el único resultado que le serviría a los Rojinegros sería un triunfo en el Estado “Jorge” Mágico González antes de recibir a Antigua —que, por la disposición del calendario, no jugará esa semana— por la última fecha de la fase de grupos. Y eso lo tiene bien en claro uno de los referentes del club guatemalteco, Alexander Robinson, de recordado paso por Saprissa.

Alexander Robinson le envía una advertencia a Alajuelense

Luego de la dura derrota de Antigua a manos de Plaza Amador, Robinson fue consultado en zona mixta por el próximo rival que tendrán en la Copa Centroamericana: Alajuelense, con el cual se reencontrarán casi un año después con sed de revancha.

“Lo afrontaremos con la misma exigencia que hemos enfrentado todos los partidos. Sabiendo que ocupamos ir a ganar allá, ocupamos sacarnos esa espinita también”, afirmó el central de 38 años, en alusión a la derrota 1-0 que sufrieron en la semifinal de vuelta albergada por el Estadio Alejandro Morera Soto y destrabó una reñida serie de semifinales.

“Yo sé que el torneo pasado ya quedó atrás, pero nos quedamos con la espinita de haber hecho un buen juego, de estar a punto de clasificar. Pero bueno, no se dio y ahora tenemos una nueva oportunidad donde el fútbol nos podría esa revancha”, sentenció el ocho veces campeón con Saprissa.

¿Cuándo juega Alajuelense contra Antigua GFC?

La Liga recibirá a Antigua el miércoles 27 de agosto, a las 6:00 p.m., justo en el medio de una semana dura para los Manudos: el domingo anterior a este partido visitarán a Cartaginés y el sábado 30 protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional en la casa de Saprissa.