“Alajuelense está carente”: Pablo Izaguirre no se guarda nada y dice de frente lo que Machillo Ramírez necesita

Pablo Izaguirre, histórico referente de la Liga Deportiva Alajuelense, fue contundente al señalar que el club necesita reforzarse de inmediato en tres posiciones clave para poder competir al más alto nivel.

Además del tan solicitado centrodelantero, el exjugador argentino considera indispensable sumar un volante que acompañe a Celso Borges y, sobre todo, un mediocampista creativo que asuma el rol de “diez”.

Lo que necesita el Machillo Ramírez en Alajuelense según Pablo Izaguirre

La carencia de un verdadero armador ha sido un reclamo constante entre la afición y la prensa en las últimas semanas, al considerar que las opciones actuales no han rendido como se esperaba. Para Izaguirre, este déficit en la zona de creación ha limitado el potencial ofensivo de Alajuelense.

“Alajuelense está carente de ese puesto, no lo encuentra, busca las fórmulas pero no las encuentra, trata de poner a Aarón Suárez a Alejandro Bran, pero no le ha dado. En este momento, a la Liga le hacen falta tres refuerzos, un volante creativo, un volante mixto y otro nueve totalmente diferente a lo que se tiene hoy”, comentó Pablo Alejandro Izaguirre.

Refuerzos urgentes para potenciar a Alajuelense

El ídolo rojinegro también destacó que, aunque se han probado opciones como Aarón Suárez y Alejandro Bran para asumir el rol de creador, ninguno ha conseguido consolidarse. Esto, sumado a la falta de variantes en ataque, ha generado un reclamo constante entre aficionados y prensa