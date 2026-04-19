Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Fue figura en el clásico contra Saprissa, pero filtró que puede irse de Alajuelense: “Opciones para salir”

Uno de los mejores del partido tiene opciones para dejar Alajuelense en el mercado de fichajes de julio.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El manudo termina contrato.
© Prensa AlajuelenseEl manudo termina contrato.

A falta de dos jornadas para que finalice la primera fase del Clausura 2026, en la Liga Deportiva Alajuelense se está hablando sobre el futuro de algunos jugadores en la institución. Y es que si la Liga no avanza a semifinales, tendrá vacaciones antes de tiempo y deberá armar la planilla de la próxima temporada.

Uno de los jugadores que fue figura en el clásico contra Saprissa podría irse en el mercado de fichajes venidero. Se trata de Ronald Matarrita, quien fue uno de los puntos más altos del equipo manudo en el partido que terminó igualado por 1-1.

Ronald Matarrita confirma que tiene opciones para dejar Alajuelense

En zona mixta, después de haber finalizado el encuentro, Matarrita expresó ante los micrófonos: “Estamos ahí hablando, en los próximos días nos sentaremos. Hay varias opciones para salir también, así que hay que analizar todos los panoramas para el futuro y tomar la mejor decisión“.

Referente de Alajuelense estalla tras no ganarle a Saprissa y castiga sin filtro a los jugadores: “Háganse a un lado”

ver también

Referente de Alajuelense estalla tras no ganarle a Saprissa y castiga sin filtro a los jugadores: “Háganse a un lado”

Cuando le preguntaron sobre posibles destinos, replicó: “Me lo reservo“. El lateral izquierdo jugó los 90 minutos en el duelo contra Saprissa y se convirtió en el favorito del Machillo Ramírez para ocupar esa posición, aunque podría perderlo pronto.

A Matarrita se le termina el contrato el próximo 30 de junio. Por este motivo, tendrá que hablar con la directiva de Alajuelense para comunicar su decisión: renueva el vínculo o decide marcharse libre a otro equipo.

Es una pieza clave en el funcionamiento del entrenador rojinegro. Por eso, su salida sería un golpe duro y obligaría a Alajuelense a buscar un lateral por izquierda. Elián Quesada no da garantías y John Paul Ruiz está cedido en Liberia hasta diciembre. No obstante, la Liga podría repescarlo en caso de necesidad.

Publicidad

En resumen

  • Ronald Matarrita analiza opciones para dejar Alajuelense tras finalizar su contrato el 30 de junio.
  • El lateral jugó 90 minutos en el empate 1-1 contra el Deportivo Saprissa.
  • Alajuelense se ubica en quinto lugar a falta de dos jornadas del Clausura 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Campbell le manda una clara advertencia al camerino de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Campbell le manda una clara advertencia al camerino de Alajuelense

Referente de Alajuelense estalla tras no ganarle a Saprissa y castiga sin filtro a los jugadores: “Háganse a un lado”
Liga Deportiva Alajuelense

Referente de Alajuelense estalla tras no ganarle a Saprissa y castiga sin filtro a los jugadores: “Háganse a un lado”

Nicaragua celebra el regreso de un referente de la Selección Nacional
Nicaragua

Nicaragua celebra el regreso de un referente de la Selección Nacional

Medford señala a los responsables de que Saprissa no ganara
Deportivo Saprissa

Medford señala a los responsables de que Saprissa no ganara

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo