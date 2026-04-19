A falta de dos jornadas para que finalice la primera fase del Clausura 2026, en la Liga Deportiva Alajuelense se está hablando sobre el futuro de algunos jugadores en la institución. Y es que si la Liga no avanza a semifinales, tendrá vacaciones antes de tiempo y deberá armar la planilla de la próxima temporada.

Uno de los jugadores que fue figura en el clásico contra Saprissa podría irse en el mercado de fichajes venidero. Se trata de Ronald Matarrita, quien fue uno de los puntos más altos del equipo manudo en el partido que terminó igualado por 1-1.

Ronald Matarrita confirma que tiene opciones para dejar Alajuelense

En zona mixta, después de haber finalizado el encuentro, Matarrita expresó ante los micrófonos: “Estamos ahí hablando, en los próximos días nos sentaremos. Hay varias opciones para salir también, así que hay que analizar todos los panoramas para el futuro y tomar la mejor decisión“.

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Cuando le preguntaron sobre posibles destinos, replicó: “Me lo reservo“. El lateral izquierdo jugó los 90 minutos en el duelo contra Saprissa y se convirtió en el favorito del Machillo Ramírez para ocupar esa posición, aunque podría perderlo pronto.

A Matarrita se le termina el contrato el próximo 30 de junio. Por este motivo, tendrá que hablar con la directiva de Alajuelense para comunicar su decisión: renueva el vínculo o decide marcharse libre a otro equipo.

Es una pieza clave en el funcionamiento del entrenador rojinegro. Por eso, su salida sería un golpe duro y obligaría a Alajuelense a buscar un lateral por izquierda. Elián Quesada no da garantías y John Paul Ruiz está cedido en Liberia hasta diciembre. No obstante, la Liga podría repescarlo en caso de necesidad.

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En resumen