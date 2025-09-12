Regalo para los manudos: Alajuelense hace oficial la llegada que venía preparando en silencio desde hace meses

El viernes 12 de septiembre fue un día movido para Liga Deportiva Alajuelense. Luego de confirmar que el delantero español Alberto Toril fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en su rodilla derecha, el club anunció una noticia positiva fuera de la cancha.

Se trata de la llegada a Cartago de una nueva sede de Tienda La Liga, un proyecto que venía gestándose desde hace varios meses como parte de la estrategia de expansión comercial de la institución.

ver también Decisión tomada: Machillo Ramírez ya eligió al delantero que reemplazará a Alberto Toril en Alajuelense

El nuevo local está ubicado en el segundo piso de Paseo Metropóli y abrirá sus puertas de lunes a sábado entre 10:30 a.m. y 9:00 p.m., mientras que los domingos atenderá de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Publicidad

Publicidad

Un proyecto pensado para la afición

La ceremonia estuvo encabezada por Viviana Zamora, gerente comercial del club, quien explicó cómo nació la idea: “Es un proyecto que se inició desde finales del año pasado. Gracias a la investigación que hicimos tiempo atrás, confirmamos la enorme presencia de aficionados del club en Cartago y queríamos darle esa cercanía con nuestros productos y todos los artículos que le ofrecemos a nuestra afición a través de un buen servicio”.

Tweet placeholder

Publicidad

Zamora añadió que desde hace cuatro meses se comenzó a ejecutar la iniciativa, con el objetivo de seguir expandiendo los puntos de venta oficiales: “La Liga es un club nacional y queremos ir ampliando cada vez más nuestra oferta en todo el territorio”, subrayó.

Publicidad

Fiesta rojinegra en la Vieja Metrópoli

La inauguración se convirtió en todo un evento para la familia rojinegra en Cartago. Decenas de aficionados hicieron largas filas desde temprano para ser los primeros en ingresar a la tienda y adquirir camisetas, artículos de colección y otros productos oficiales.

Publicidad

La inauguración de la nueva Tienda La Liga fue un éxito (LDA).

Incluso algunos jugadores del primer equipo, como Diego Campos y Aarón Salazar, se hicieron presentes en la ceremonia, acompañando a los seguidores en un ambiente festivo.

Publicidad

Publicidad

ver también “Le va a costar”: Rashir Parkins dice lo que Alajuelense no quería oír sobre el futuro de Kenyel Michel en la MLS

Desde su página web oficial, Alajuelense recalcó que con esta apertura, “Tienda La Liga continúa consolidándose como una marca fuerte y presente en diferentes regiones del país, llevando la identidad manuda más allá de la cancha y reafirmando el compromiso institucional de estar cerca de sus aficionados”.