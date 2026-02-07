A sus 38 años, Mariano Torres continúa regalando pinceladas del talento que lo llevó a ser uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol costarricense y, más importante aún, le permiten a Deportivo Saprissa sacar resultados en momentos donde su rendimiento colectivo dista de ser aceptable.

El ejemplo reciente más emblemático es el golazo que le anotó a San Carlos desde antes de media cancha. Aunque el fin de semana ayudó al equipo a rescatar un empate 3-3 ante Pérez Zeledón con un derechazo letal y el jueves marcó un gol olímpico en la contundente victoria 6-0 sobre Carmelita por el Torneo de Copa.

Lo triste para el saprissismo es que estos meses podrían ser los últimos de Torres en el club. Su contrato vence en junio y en su horizonte aparecen dos opciones: retirarse de forma definitiva —ya confirmó que será en el Monstruo— o renovar su ligamen por algún tiempo más, como hizo el pasado mes de octubre.

ver también Todo Saprissa consternado con lo que reveló Erick Lonnis sobre el retiro de Mariano Torres tras la renovación: “Es lo que él quiere”

¿Qué dijo Roberto Artavia sobre el retiro de Mariano Torres?

En los últimos años, Saprissa no ha encontrado ni fue proyectando desde sus divisiones menores a un posible sustituto para Mariano Torres. Y teniendo en cuenta que su carrera está en la etapa final, en el programa Teléfono Rojo le consultaron a Roberto Artavia, presidente del club, por la situación del volante zurdo y la urgencia de encontrarle reemplazo.

“Lo vamos a manejar como se tiene que manejar cualquier reemplazo de talento en una organización”, empezó diciendo Artavia, quien trazó un paralelismo desde su experiencia en el mundo empresarial: “Siempre pasa esto en todas las organizaciones: se va a retirar el profesor de mercadeo, es asesor de los gobiernos, es asesor de aquí, es asesor de allá y es absolutamente insustituible”.

“Pero resulta que no: si vos estudiás el mundo, las tendencias de hoy, cómo ha cambiado el mercadeo, cómo cambian las relaciones de las organizaciones y demás, entra un muchacho de 25 o 30 años con un buen doctorado de una universidad de prestigio, con mucho conocimiento, y tal vez no es tan famoso ni conocido en el momento inicial, pero muy rápidamente empieza una carrera y una trayectoria que tiene vida propia. Acá no va a ser diferente“, ejemplificó.

Publicidad

Publicidad

Sobre el futuro del capitán de Saprissa, Artavia fue claro: “Yo espero que Mariano nos dure más porque el tipo todavía hace cosas maravillosas. Estoy seguro de que a su edad le cuesta más reponerse después de un partido duro y los músculos se le cansan más. En fin, todo lo que pasa a uno con el envejecimiento del cuerpo, pero todavía se vuela los 90 minutos y todavía es indispensable en la cancha. Si él toma la decisión de retirarse, pues la tendremos que respetar. Pero yo tengo la expectativa de que lo podamos estirar un poquito más“.

“Por eso tenemos un cuerpo técnico. Si yo pudiera clonar a Mariano, lo haría. Pero cómo no voy a poder, lo que tengo es que encontrar la mezcla idónea para que el equipo juegue dentro del estilo que deba jugar con quien sea que va a reemplazar a Mariano en el futuro“, cerró el presidente de la “S”, quien avisó que apostará fuerte al próximo mercado de fichajes. ¿Le buscará reemplazo en esa ventana?