Herediano no se retira del mercado: Jafet Soto presenta una oferta para quedarse con una joya de Liberia

El Team quiere sumar más fichajes para defender el título conseguido en el último Clausura 2026.

El Club Sport Herediano presentó de manera oficial a los nuevos fichajes para la temporada 2026-2027. El Team nuevamente arranca el campeonato como defensor del título tras lo hecho en el Torneo Apertura, pero aún no se retira del mercado.

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El conjunto rojiamarillo presentó en conferencia de prensa a Aarón Suárez, Ariel Araúz, Fernando Lesme, Reggy Rivera, Abner Hudson y Alexander Lezcano. No obstante, en las próximas horas se podría confirmar un nuevo refuerzo para José Giacone.

Con Jafet Soto a la cabeza, el conjunto florense presentó una oferta por uno de los jugadores que saldrá de Liberia por lo sucedido recientemente con la licencia de la Unafut revocada.

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Herediano presentó una oferta por Jared Ríos

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Jared Ríos “tiene oferta de Herediano” para convertirse en nuevo jugador florense. El mediocampista de 20 años saldrá a costo cero por transferencia, aunque el club que lo quiera deberá pagarle los derechos de formación.

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El periodista Ferlin Fuentes dio a conocer que Saprissa tendrá que pagar una cifra cercana entre los ₡12 millones y ₡15,5 millones por los derechos de formación de Sebastián Padilla, otro de los que se formó en la cantera de los Coyotes.

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Durante la última temporada, Ríos fue gran protagonista del equipo de Saturnino Cardozo en el Torneo de Copa. Desde la vuelta en la Segunda Ronda contra Cóbano, disputó todos los minutos posibles, inclusive la final contra Saprissa.