Nadie en Costa Rica lo vio venir: figura de La Sele se queda sin equipo en Europa

La futbolista costarricense Priscilla Chinchilla puso fin a su etapa con el Atlético de Madrid luego de llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, apenas seis meses después de su incorporación al conjunto colchonero. La noticia fue confirmada este 1 de julio, tanto por el club español como por la propia atacante mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

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Aunque su paso por el equipo madrileño fue breve, la delantera dejó su aporte en el terreno de juego. De acuerdo con los registros de SofaScore, Chinchilla disputó 237 minutos repartidos en nueve partidos, en los que consiguió anotar dos goles, cifras que reflejan su participación durante la segunda parte de la temporada.

Chinchilla agradece al club y ahora busca un nuevo desafío

La internacional costarricense aprovechó su despedida para expresar el cariño que desarrolló por la institución y por las personas que la acompañaron durante su estancia en España. “No tengo palabras para agradecer todo lo que pasó en estos 6 meses en el club que siempre soñé jugar, disfruté, lloré, reí y tuve a las mejores compañeras a mi lado. Gracias a todas y a todos con los que trabajé este tiempo, me enseñaron a ser mejor y los llevaré conmigo siempre“, escribió la futbolista en su cuenta de Instagram.

La salida de Priscilla Chinchilla se produce después de una campaña en la que el Atlético de Madrid Femenino finalizó en la quinta posición de la Liga F, quedando a tres puntos de la cuarta casilla y a 15 unidades del tercer lugar, resultado que dejó al club por debajo de sus principales objetivos deportivos.

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Con su vínculo ya finalizado, la atacante costarricense se convierte en una de las futbolistas disponibles en el mercado de fichajes, por lo que en las próximas semanas analizará las opciones para darle continuidad a su carrera en el fútbol internacional.

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A sus 24 años, Priscilla Chinchilla afronta un nuevo capítulo con la intención de encontrar un proyecto que le permita sumar protagonismo y mantener el crecimiento que la ha consolidado como una de las principales referentes del fútbol femenino de Costa Rica. Su próximo destino será seguido de cerca por la afición y por quienes esperan verla continuar brillando en el extranjero.