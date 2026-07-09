Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los goles de Mbappé y Dembélé vs. Marruecos

Minutos después de errar un penal, el delantero de Francia recibió fuera del área, encontró espacio y sacó un remate inatajable para romper la resistencia del muro marroquí.

Kylian Mbappé volvió a aparecer en un momento clave para Francia en el Mundial 2026. En el cruce frente a Marruecos, el capitán de Les Bleus tuvo una primera gran oportunidad desde el punto penal, pero Yassine Bounou le ganó el duelo y mantuvo con vida al equipo africano.

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El golpe pudo haber pesado en Francia, pero Mbappé no tardó en encontrar revancha. Minutos después de errar el penal, el delantero recibió fuera del área, encontró espacio y sacó un remate inatajable para romper la resistencia del muro marroquí.

No hay forma de contener a Mbappé (Getty Images).

El golazo significó el 1-0 parcial de Francia ante Marruecos y desató el festejo del equipo de Didier Deschamps, que no tardaría en ampliar la diferencia mediante un zurdazo de Ousmane Dembélé.

ver también Francia 2-0 Marruecos EN VIVO: Mbappé sale por lesión – minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Mbappé alcanzó la línea de Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Ambos quedan con 8 goles y comparten la cima de una pelea que empieza a tomar temperatura en la recta final del torneo.

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Además, el delantero francés supera a Erling Haaland, que todavía tendrá la posibilidad de responder. El noruego jugará mañana con Noruega ante la Inglaterra de Harry Kane, en otro de los duelos más esperados del Mundial.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

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Así está quedando el cuadro de semifinales del Mundial 2026