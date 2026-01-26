Refuerzo clave para Machillo Ramírez: el anuncio que todo Alajuelense estaba esperando en el Clausura 2026

Si bien es cierto que Liga Deportiva Alajuelense sufrió salidas sensibles en el mercado de fichajes, también es justo remarcar que la gerencia deportiva encabezada por Carlos Vela trabajó para paliar el impacto en la planilla de Óscar Ramírez. Con el objetivo claro de ir por el bicampeonato, el club cerró cuatro incorporaciones en este Clausura 2026.

Los refuerzos ya confirmados son Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar, José Alvarado y Malcom Pilone. Este último, volante argentino de 28 años, llega a Alajuela proveniente de Municipal Liberia y fue oficializado como refuerzo hace apenas dos días.

El anuncio más esperado por los manudos

Con la firma ya consumada, la directiva manuda aceleró las gestiones para que Pilone quede debidamente inscrito en el campeonato nacional. Y el anuncio que esperaban todos los liguistas llegó este lunes.

“Pilone quedaría hoy habilitado para el juego de mañana ante Guadalupe”, informó el periodista Antonio Alfaro, generando una ola de optimismo entre los aficionados rojinegros.

Malcom Pilone podría debutar este martes vs Guadalupe (LDA).

Esta noticia también trae una consecuencia negativa. Con la inscripción del sudamericano, el club deberá liberar un cupo de extranjero y el apuntado es Tristán Demetrius. De esta manera, el extremo haitiano quedará desinscripto y no volverá a sumar minutos en el Clausura 2026.

¿Cuándo y a qué hora debutaría Pilone?

A falta de confirmación oficial por parte del club, todo indica que el debut de Malcom Pilone como futbolista rojinegro se produciría este martes 27 de enero, desde las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), cuando la Liga visite a Guadalupe FC por la quinta jornada del Clausura 2026.

