Miguel García: "Mágico González ha sido el mejor. Ni Messi, ni Cristiano"

El portero Miguel García Cantero, referente del Málaga CF, quien participa en LaLiga Genuine Santander para un proyecto de fútbol, integrado po personas con discapacidad intelectual, ha expuesto muy buenas consideraciones sobre el histórico Jorge Alberto González Barrillas. Tanto es así, que durante una entrevista para el diario "Málaga Hoy", el jugador español posicionó al Mágico por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Mágico González me enseñó a jugar al fútbol. Mi madre, Rosa, se llevó muchos años limpiando el Carranza, más de 30. Yo siempre iba a ver al Cádiz. Yo soy gaditano y quiero mucho a Cádiz. Pero también al Málaga, que me ha dado una oportunidad muy grande con el Genuine, y tengo que aprovecharla”, aseveró García, sobre el aprendizaje del salvadoreño.

“Fue siempre muy bueno conmigo. Yo no sabía ni coger un balón. ‘Da pataditas’, me decía y yo le decía: ‘No me sale, Mágico’. Me enseñó a tocar con los pies, a parar el balón. Me dijo una vez: ‘El día de mañana vas a ser un pedazo de portero", puntualizaba el guardameta europeo haciendo referencia a los consejos que le brindaba Jorge Alberto.

Por estos motivos, para Miguel García, el Mágico González siempre estará un escalón por arriba del resto. Incluso para aquellos que han dominado el fútbol de los útlimos diez años, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Con la camiseta del Cádiz, Jorge Alberto González marcó una época inolvidable para muchos.

"Es por ello que para mí ha sido el mejor, ni Messi ni Cristiano”, finalizó Miguel García durante su entrevista siendo muy contundente. Y de esta manera, es como el jugador centroamericano que brilló en un equipo modesto como el Cádiz, pudo marcar la diferencia dentro y fuera del campo. Para los aficionados y también para sus propios compañeros de juego.