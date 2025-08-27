“Quería un poco más”: Machillo Ramírez le contesta a Kendall Waston tras conseguir la clasificación con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense consiguió este martes un triunfo importante al vencer 1-0 al Antigua de Guatemala, resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana 2025. Con este paso, los manudos confirman su buen momento internacional, justo un día después de que Saprissa quedara eliminado frente a Motagua en la fase de grupos.

La clasificación fue celebrada por la afición rojinegra, que contrasta el presente de su equipo con la crisis deportiva que atraviesan los morados. Mientras Alajuelense cumple con sus objetivos en el plano regional, el Saprissa de Vladimir Quesada vuelve a quedar en deuda fuera de Costa Rica.

Tras el partido, el técnico rojinegro Óscar Ramírez habló en conferencia de prensa y dejó frases que rápidamente encendieron la polémica. Más allá de valorar la victoria, el entrenador aprovechó la oportunidad para responderle de manera indirecta a Kendall Waston, quien en la previa del clásico había lanzado un dardo recordando los años de sequía de títulos en Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Machillo Ramírez en conferencia de prensa?

“Quería un poco más, pero me queda claro que los rivales vienen acá a jugar contra el bicampeón, se motivan y hemos tenido partidos complejos”, afirmó Ramírez, dejando claro que el peso histórico de la Liga y su estatus en la región son argumentos suficientes para contrarrestar las críticas que llegan desde Tibás.

Publicidad

El Machillo también analizó el rendimiento de su equipo en el arranque de la temporada y se mostró conforme con los resultados alcanzados: “Cumplimos en este mes de agosto, estamos peleando en el campeonato nacional que está muy cerrado y en la Copa Centroamericana logramos la clasificación a segunda fase”.

Publicidad

ver también Machillo Ramírez complicado: le preguntaron sobre su posible salida de Alajuelense y su respuesta no fue la esperada

Con estas palabras, Ramírez no solo defendió el presente de Alajuelense, sino que también encendió la previa del clásico nacional. Mientras Saprissa llega golpeado por un nuevo fracaso internacional, la Liga lo hará con la confianza de haber dado un paso firme en la región. El choque del fin de semana será mucho más que un partido: será una nueva batalla de orgullo, jerarquía y rivalidad eterna.