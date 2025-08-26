Machillo Ramírez complicado: le preguntaron sobre su posible salida de Alajuelense y su respuesta no fue la esperada

Liga Deportiva Alajuelense afronta una semana de máxima exigencia. Este miércoles recibe en el estadio Alejandro Morera Soto al Antigua de Guatemala en un partido decisivo para sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde los manudos buscan defender el título de bicampeones.

El encuentro internacional será apenas el primer reto de la semana, pues el sábado los rojinegros visitarán al Saprissa en el clásico nacional, una cita que siempre trae presión extra y que llega en un momento clave para medir la solidez del equipo dirigido por Óscar Ramírez.

En la antesala del compromiso, Machillo fue consultado sobre si un triunfo ante Antigua podría darle algo de respiro y reducir la presión que se vive en el entorno manudo. Sin embargo, su respuesta sorprendió y no dejó del todo claro el panorama sobre su continuidad en el banquillo rojinegro.

¿Qué respondió Machillo Ramírez ante los rumores de su salida?

“Caramba, esto es día a día, y este mes ha sido muy complejo en eso de no pensar en lo siguiente, porque lo que es el futuro es mañana, es un partido en el que tenemos que buscar la clasificación y es importante, porque para nosotros es una final”, expresó el entrenador, dejando entrever que su enfoque está en lo inmediato más que en proyecciones a mediano plazo.

Machillo Ramírez necesita triunfos.

Óscar Ramírez insistió en que su atención está puesta en lo que viene paso a paso, primero con Antigua y después con Saprissa, aunque reconoció que llegan con un día menos de descanso respecto a su rival. “Yo sé lo que implica un clásico y sé lo que la gente espera. A partir del jueves veremos cómo lidiamos con eso”, agregó.

Su discurso, más enfocado en la urgencia del presente que en dar certezas sobre el futuro, no terminó de calmar las aguas en Alajuela. En medio de la exigencia de la afición y la importancia de los partidos que se aproximan, la figura del Machillo se encuentra bajo la lupa, con un ambiente que exige resultados inmediatos para disipar cualquier duda sobre su permanencia.