“Quemaduras en piernas y brazos”: consternación en Alajuelense por el accidente en el Morera Soto que casi pone en peligro el partido con Olimpia

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, luego de que el Cuerpo de Bomberos atendiera una emergencia provocada por la deflagración de un cilindro de gas licuado de petróleo dentro de una de las sodas ubicadas en el recinto rojinegro. De acuerdo con el […]

Por Pablo Rocca

Estuvo en riesgo el partido ente Alajuelense y Olimpia. (Foto: Everardo Herrera)
Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, luego de que el Cuerpo de Bomberos atendiera una emergencia provocada por la deflagración de un cilindro de gas licuado de petróleo dentro de una de las sodas ubicadas en el recinto rojinegro.

De acuerdo con el reporte oficial de Bomberos, el incidente ocurrió en el sector de sombra del estadio y dejó como saldo a un hombre adulto con quemaduras en piernas y brazos. El afectado fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico, según confirmaron autoridades del cuerpo de socorro.

¿Qué fue lo que sucedió según los bomberos?

Respondemos a deflagración de cilindro de gas licuado de petróleo, esto en el Estadio Alejandro Morera Soto, ingresando por el portón de sombra”, indicó el departamento de prensa del Cuerpo de Bomberos.

“Tenemos una deflagración en una soda, donde un hombre adulto resulta con quemaduras en piernas y brazos. Estamos a la espera de la llegada de la Cruz Roja”, agregó el reporte sobre lo ocurrido en el estadio de Alajuelense.

A pesar del susto, la situación fue rápidamente controlada por los equipos de emergencia, evitando daños estructurales en el estadio o mayores afectaciones al público. La rápida intervención de Bomberos y Cruz Roja permitió asegurar el área y garantizar que no existiera riesgo de propagación.

Fuentes cercanas a la organización del evento deportivo confirmaron que el incidente no compromete la realización del partido entre Alajuelense y Olimpia, correspondiente a la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. El encuentro se mantiene programado para las 8:00 p.m. en el Morera Soto.

El hecho generó preocupación entre trabajadores y transeúntes en la zona, pero la oportuna reacción de las autoridades permitió retomar la normalidad en el estadio.

