“Sin precedentes”: Alajuelense toma una medida anti Saprissa que nadie vio venir

En la previa de la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Olimpia, ocurrió algo sin precedentes.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Olimpia Deportivo no solo genera expectativa por lo que hay en juego en el plano deportivo, sino también por las decisiones tomadas fuera del campo.

Y en la previa de este enfrentamiento de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, el club manudo sorprendió a todos implementando una medida especial que involucra indirectamente al Deportivo Saprissa.

¿Cuál es la medida que se tomó desde Alajuelense?

A través de El Mundo CR, el periodista Ferlin Fuentes compartió que Alajuelense, en un acto “sin precedentes”, puso en marcha un protocolo de seguridad especial para el duelo de ida de frente a Olimpia de Honduras, que se jugará este jueves en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Machillo Ramírez se preocupa: la confirmación sobre Olimpia que pone en peligro el pase de Alajuelense a la final de Copa Centroamericana

La directiva de la Liga busca garantizar la seguridad total de los asistentes y mantener el orden dentro y fuera del recinto, dada la magnitud e intensidad que suele caracterizar este tipo de encuentros internacionales.

¿Por qué se tomó esta fuerte medida?

La decisión se tomó tras recibir informes de inteligencia de la Fuerza Pública y del departamento de seguridad de la Alajuelense, los cuales alertaron sobre la posibilidad de que integrantes de “La Ultra Morada”, barra de Saprissa, ingresen al estadio junto con la afición de Olimpia.

Ante este riesgo potencial por la afinidad entre ambas barras, los rojinegros y las autoridades locales coordinaron un plan de control reforzado que incluye revisiones más estrictas, mayor presencia policial y medidas preventivas para evitar incidentes que puedan afectar el desarrollo del espectáculo deportivo.

La afición morada alentando a su equipo. (Foto: Saprissa)

En el ambiente futbolístico regional es conocida la afinidad entre los grupos organizados de Saprissa, Comunicaciones y Olimpia, quienes acostumbran brindarse apoyo cuando alguno de sus equipos juega en el extranjero, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

