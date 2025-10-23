Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Saprissa primero y ahora va por Olimpia: Kenyel Michel advierte desde Alajuelense en la Copa Centroamericana ￼￼￼

Kenyel Michel buscará seguir aprovechando su gran estado de forma para ayudar a Alajuelense en la Copa Centroamericana ante Olimpia.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Kenyel Michel advierte desde Alajuelense en la Copa Centroamericana
© AlajuelenseKenyel Michel advierte desde Alajuelense en la Copa Centroamericana

Alajuelense y Olimpia se verán las caras hoy por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. En la previa de este compromiso, habló Kenyel Michel, el gran protagonista en el clásico nacional ante Saprissa luego de ser el encargado de marcar un doblete para la victoria rojinegra.

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez atraviesa un gran momento luego de dos triunfos consecutivos en el Torneo de Apertura de Costa Rica superando 3-1 a Herediano como visitante y posteriormente derrotó 2-0 a Saprissa para colocarse en lo más alto de la clasificación.

Por otro lado, Olimpia llega al enfrentamiento ante Alajuelense en un buen momento, aunque con algo menos de regularidad. En sus últimos dos compromisos del torneo hondureño, el conjunto albo logró una victoria 2-0 sobre Juticalpa como visitante y un empate 2-2 frente a Motagua en el clásico nacional.

Alajuelense vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan y cómo ver hoy el partido? Semifinal de Copa Centroamericana 2025

ver también

Alajuelense vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan y cómo ver hoy el partido? Semifinal de Copa Centroamericana 2025

¿Qué dijo Kenyel Michel desde Alajuelense sobre Olimpia?

Previo al duelo ante Olimpia, Kenyel Michel destacó la importancia de mantener su estilo de juego y aprovechar su velocidad como una de sus principales armas.

El jugador señaló que buscará atacar los espacios a espaldas de la defensa rival, tal como lo ha venido haciendo en los últimos partidos, con el objetivo de generar oportunidades para los delanteros.

Kenyel Michel fue figura en el clásico nacional con sus goles y espera ayudar a Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia.
Kenyel Michel ante Saprissa
Publicidad

Tengo que ir a hacer mi juego, yo soy una persona muy rápida, entonces voy a tratar de atacar las espaldas como normalmente lo vengo haciendo, y la que nos quede a los atacantes aprovecharla, nada más. Siento que el juego de nosotros es muy dinámico. Eso nos va a ayudar bastante”, comentó Kenyel Michel en rueda de prensa.

También señaló dónde debe cuidarse Alajuelense

Sabemos que mantener el arco en cero es bastante importante, porque contra Motagua nos costó bastante. Hay que aprovechar todas las que nos queden, e ir allá a Honduras con el mejor resultado posible para que no se nos complique tanto”, finalizó Kenyel Michel antes de enfrentar a Olimpia.

Publicidad
Kenyel Michel en Alajuelense
Kenyel Michel – Alajuelense

Alajuelense vs. Olimpia: últimos enfrentamientos 

Alajuelense 0 – 0 Olimpia | Semifinales CONCACAF League 2021. Ganó La Liga (5-4) por penales.

Olimpia 3 – 2 Alajuelense | Final ida CONCACAF League 2022

Alajuelense 2 – 2 Olimpia | Final vuelta CONCACAF League 2022

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez se preocupa: la confirmación sobre Olimpia que pone en peligro a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez se preocupa: la confirmación sobre Olimpia que pone en peligro a Alajuelense

Le dio a Alajuelense donde más le duele: Edrick Menjívar dijo lo que más motiva a Olimpia
Honduras

Le dio a Alajuelense donde más le duele: Edrick Menjívar dijo lo que más motiva a Olimpia

Olimpia confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin final a Alajuelense y Machillo
Honduras

Olimpia confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin final a Alajuelense y Machillo

La confesión de Juan Carlos Rojas que nadie puede creer
Deportivo Saprissa

La confesión de Juan Carlos Rojas que nadie puede creer

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo