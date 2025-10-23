Saprissa primero y ahora va por Olimpia: Kenyel Michel advierte desde Alajuelense en la Copa Centroamericana ￼￼￼

Alajuelense y Olimpia se verán las caras hoy por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. En la previa de este compromiso, habló Kenyel Michel, el gran protagonista en el clásico nacional ante Saprissa luego de ser el encargado de marcar un doblete para la victoria rojinegra.

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez atraviesa un gran momento luego de dos triunfos consecutivos en el Torneo de Apertura de Costa Rica superando 3-1 a Herediano como visitante y posteriormente derrotó 2-0 a Saprissa para colocarse en lo más alto de la clasificación.

Por otro lado, Olimpia llega al enfrentamiento ante Alajuelense en un buen momento, aunque con algo menos de regularidad. En sus últimos dos compromisos del torneo hondureño, el conjunto albo logró una victoria 2-0 sobre Juticalpa como visitante y un empate 2-2 frente a Motagua en el clásico nacional.

¿Qué dijo Kenyel Michel desde Alajuelense sobre Olimpia?

Previo al duelo ante Olimpia, Kenyel Michel destacó la importancia de mantener su estilo de juego y aprovechar su velocidad como una de sus principales armas.

El jugador señaló que buscará atacar los espacios a espaldas de la defensa rival, tal como lo ha venido haciendo en los últimos partidos, con el objetivo de generar oportunidades para los delanteros.

Kenyel Michel ante Saprissa

“Tengo que ir a hacer mi juego, yo soy una persona muy rápida, entonces voy a tratar de atacar las espaldas como normalmente lo vengo haciendo, y la que nos quede a los atacantes aprovecharla, nada más. Siento que el juego de nosotros es muy dinámico. Eso nos va a ayudar bastante”, comentó Kenyel Michel en rueda de prensa.

También señaló dónde debe cuidarse Alajuelense

“Sabemos que mantener el arco en cero es bastante importante, porque contra Motagua nos costó bastante. Hay que aprovechar todas las que nos queden, e ir allá a Honduras con el mejor resultado posible para que no se nos complique tanto”, finalizó Kenyel Michel antes de enfrentar a Olimpia.

Kenyel Michel – Alajuelense

Alajuelense vs. Olimpia: últimos enfrentamientos

Alajuelense 0 – 0 Olimpia | Semifinales CONCACAF League 2021. Ganó La Liga (5-4) por penales.

Olimpia 3 – 2 Alajuelense | Final ida CONCACAF League 2022

Alajuelense 2 – 2 Olimpia | Final vuelta CONCACAF League 2022