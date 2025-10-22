“Quedamos nosotros”: Machillo Ramírez le lanza un dardo a Saprissa y Herediano en la previa a las semifinales de la Copa Centroamerica

La Liga Deportiva Alajuelense vive uno de sus mejores momentos de la temporada. Con una racha positiva en el torneo local y clasificado a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez se prepara para uno de los retos más exigentes del año: enfrentar al Olimpia de Honduras, en una serie que muchos consideran una final anticipada.

El duelo de ida se disputará este jueves 23 de octubre, a las 8:06 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde los rojinegros buscarán sacar ventaja ante uno de los rivales más poderosos de la región. En conferencia de prensa previa al encuentro, el “Machillo” no solo habló del desafío deportivo, sino que también envió un mensaje que no pasó desapercibido para los otros grandes del fútbol costarricense.

Cuando un periodista le consultó sobre el papel de Alajuelense como único representante nacional en la actual edición del torneo y el aporte del club a nivel internacional, Óscar Ramírez aprovechó para marcar diferencia con el resto de los equipos ticos.

¿Qué dijo Machillo Ramírez en conferencia de prensa?

“La idea es que seamos más equipos los que estemos en esa representación, y pues lastimosamente en este torneo no se ha dado de la forma como se dio en el anterior. Y entonces, en este momento quedamos nosotros, y trataremos de ver si Dios lo permite, llegar a esa final y lograr el cetro”, expresó el entrenador rojinegro.

Machillo Ramírez habló antes de la semifinal. (Foto: LDA)

El comentario, interpretado por muchos como un dardo directo a Saprissa y Herediano, dejó en evidencia el orgullo del técnico por el desempeño internacional de la Liga, contrastando con la eliminación temprana de los otros clubes costarricenses en la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también Celso Borges contra las cuerdas: su renovación con Alajuelense se habría frenado por decisión de Joseph Joseph

Ramírez también destacó que el ideal sería ver a más equipos nacionales compitiendo en instancias decisivas del torneo regional, pero recordó que, por ahora, solo Alajuelense mantiene el estandarte del fútbol tico en alto.

“Sería mejor que estuvieran más equipos en estas etapas que estamos nosotros para realzar más el fútbol nuestro”, añadió el estratega. Con estas palabras, el “Machillo” no solo reforzó el orgullo liguista, sino que también subrayó la responsabilidad que asume su plantel al ser el único representante de Costa Rica en las semifinales del certamen continental.