Celso Borges contra las cuerdas: su renovación con Alajuelense se habría frenado por decisión de Joseph Joseph

El presente futbolístico de Celso Borges refleja todo lo que representa su nombre para el fútbol costarricense: liderazgo, jerarquía y compromiso. El capitán de Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un gran momento en el cierre del torneo, consolidado como una de las figuras más influyentes del equipo y nuevamente convocado a la Selección de Costa Rica, donde, aunque no sumó minutos, volvió a ser parte del grupo y un referente dentro del camerino tricolor.

Sin embargo, fuera del campo, el panorama no es tan claro. La renovación de contrato de Borges con Alajuelense, que vence en diciembre, se ha complicado más de lo previsto y, según trascendió, estaría frenada por decisión del presidente manudo, Joseph Joseph, quien no estaría dispuesto a cumplir con las condiciones salariales que el jugador exige para continuar.

¿Qué es lo que frena la renovación de Celso Borges con Alajuelense?

De acuerdo con información de Teléfono Rojo, Celso ha dejado claro que no reducirá su salario actual y, por el contrario, habría solicitado un aumento económico como parte de su nuevo vínculo. Una postura que, hasta el momento, ha trabado las negociaciones con la dirigencia rojinegra.

La situación toma especial relevancia considerando el peso que Borges tiene dentro del camerino manudo. Además de ser el capitán del equipo, su experiencia y liderazgo han sido pilares del proyecto de Óscar Ramírez, quien lo considera una figura clave tanto dentro como fuera de la cancha.

No obstante, Joseph Joseph, quien ha mantenido una política de equilibrio financiero en la institución, no estaría dispuesto a elevar la masa salarial por encima del presupuesto establecido, especialmente en un plantel donde también hay renovaciones pendientes con otros jugadores importantes.

El caso genera debate dentro del entorno rojinegro. Para muchos, Borges es un símbolo que merece continuar, pero otros sostienen que la Liga debe apostar por una reestructuración más joven y sostenible de cara al futuro.