En Alajuelense revelan si ya hay un candidato para reemplazar a Machillo Ramírez tras el Clausura 2026: “Se llama…”

El futuro de Óscar “Machillo” Ramírez en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense es el tema que mantiene en vilo a toda la afición rojinegra. A medida que avanza el Torneo Clausura 2026, las dudas sobre si el estratega continuará al mando del equipo empiezan a hacer eco en los pasillos del Morera Soto.

Para ponerle fin a las especulaciones, Marco Vásquez, gerente general de la institución, tomó la palabra en entrevista con Teletica Radio y dejó muy clara la postura de la dirigencia.

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Todo en manos de Machillo Ramírez

En la cúpula manuda son conscientes de que dirigir a la Liga no es para cualquiera y que el estrés puede pasar factura. Sin embargo, la intención primordial de la directiva es que Ramírez siga siendo el arquitecto del equipo a largo plazo.

“Lo que espero que esté diciendo Óscar Ramírez es que quiere continuar con nosotros, a veces uno se cansa, verdad… esto es una industria de mucha exigencia, presión. Es absolutamente normal que una persona se sienta con cansancio“, reconoció Vásquez con sinceridad.

Machillo Ramírez todavía no ha definido su continuidad (LDA).

Pese a ese desgaste, el gerente general le tiró la pelota al entrenador, motivándolo a quedarse: “Si usted me pregunta, yo esperaría que Óscar tome la decisión de continuar por mucho tiempo en este proyecto tan lindo que tenemos incluso con un nuevo estadio”.

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¿Hay un plan B para el banquillo?

Otra gran duda en el entorno liguista era si, ante una eventual salida del histórico DT, la gerencia deportiva ya estaba analizando posibles reemplazantes para no quedar a la deriva.

Al ser consultado sobre si preparan a alguien más para asumir las riendas, el directivo sentenció: “No hay nadie, nuestro técnico se llama Óscar Ramírez y en este momento el objetivo es llegar a instancias finales y ganar este torneo”.

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“No hay nombres de nada, ni siquiera a nivel de jugadores, porque eso siempre se lleva hasta el final del torneo”, concluyó Marco Vásquez. dejando claro que en Alajuelense tienen prohibido distraerse con el mercado de fichajes antes de que finalice la temporada.

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En síntesis

La directiva manuda no tiene un “Plan B” ni está buscando sustitutos; para ellos, el proyecto presente y futuro tiene un solo nombre: Óscar Ramírez.

Vásquez reconoció que la presión de la industria es alta y es normal sentir agotamiento, pero confía en que el proyecto del nuevo estadio sea el gancho para que el técnico se quede “por mucho tiempo”.

En Alajuelense no se hablará de renovaciones de cuerpo técnico ni de refuerzos de jugadores hasta que termine el torneo.