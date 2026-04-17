La Liga Deportiva Alajuelense se juega uno de los clásicos más importantes del último tiempo. No sólo será clave por tratarse de un enfrentamiento contra el Deportivo Saprissa, sino que pondrá en juego su clasificación a la fase final del Clausura 2026.

El equipo comandado por Machillo Ramírez necesita sumar de a tres para no alejarse de los primeros cuatro puestos, ya que apenas quedan tres jornadas para que finalice la primera fase del campeonato nacional y aún permanecen en la quinta posición.

De cara al clásico contra Saprissa, Alajuelense tendrá una noticia muy importante que fue confirmada por el entrenador manudo hace apenas unas horas. La planilla rojinegra podrá contar con Celso Borges para el partido del domingo en el Morera Soto.

ver también “Problema tremendo”: Machillo Ramírez manda un mensaje en Alajuelense que atenta contra Saprissa

Machillo Ramírez confirma el regreso de Celso Borges

“Al jugar partidos al límite uno espera hasta último momento, entonces todavía queda hoy y mañana. Si hay que arriesgar de alguna manera, uno hablando con el jugador y el doctor, entonces veremos alguna situación que se pueda manejar“, contestó el DT sobre el capitán de Alajuelense.

Y confirmó: “El doctor dice que ya está, pero tiene poco trabajo en la parte física. Puede jugar 10 o 15 minutos ante una emergencia. Esperaré hasta mañana para definir los que van ir al banco y los titulares“.

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De esta manera, el estratega manudo asegura que Celso entrará en la convocatoria para el clásico. No obstante, sumará pocos minutos en caso de que el Machillo Ramírez decida utilizarlo este domingo frente al Monstruo, ya que se recupera de una lesión muscular.

En resumen

Celso Borges entrará en la convocatoria de Alajuelense tras recuperarse de una lesión muscular.

entrará en la convocatoria de tras recuperarse de una lesión muscular. El equipo de Machillo Ramírez llega al clásico nacional ubicado en la quinta posición del torneo.

llega al clásico nacional ubicado en la del torneo. El capitán manudo podría jugar entre 10 o 15 minutos ante una emergencia el domingo.