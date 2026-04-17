Este domingo 19 de abril, se disputará una nueva edición del Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. El equipo manudo recibe al Monstruo en el Alejandro Morera Soto con la necesidad de sacar un buen resultado.

Alajuelense está en deuda en cuanto a la tabla de posiciones. El León no se encuentra en puestos de clasificación y corre riesgo de no meterse justamente entre los mejores cuatro a falta de tres jornadas para que finalice la primera fase.

Machillo Ramírez sabe más que nadie sobre esta situación. Por este motivo, le da mucha importancia al encuentro que lo puede depositar en puestos de playoffs si se impone en su casa. En la previa, le mandó un mensaje a Saprissa sobre lo que significaría un triunfo manudo.

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Machillo Ramírez anticipa un problema tremendo antes del clásico

“Se armaría un problema tremendo en la parte de arriba. Tiene su costo. Un partido muy abierto, muy táctico, en el que se juegan muchas cosas. La idea es hacernos notar en nuestra cancha y lograr esa victoria que todos queremos“, advirtió Óscar Ramírez.

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Y es que Saprissa, a pesar de estar bien posicionado en el segundo lugar, podría verse imposibilitado de lograr el primer puesto. Ser líder del Clausura 2026 es el gran objetivo que tienen los dirigidos por Hernán Medford. Por eso, una derrota sería muy duro para los morados.

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Actualmente, Saprissa tiene 27 puntos y está a cuatro de Herediano (31). Si cae derrotado el Monstruo, el Team podría hasta asegurar el primer lugar en esta misma jornada. Este escenario para la S sería ese “problema tremendo” que menciona el Machillo, ya que podría incluso caer al tercer lugar.

En resumen

El técnico Machillo Ramírez cree que Alajuelense puede ocasionar un problema tremendo en la tabla de posiciones.

cree que Alajuelense puede ocasionar un problema tremendo en la tabla de posiciones. El Deportivo Saprissa ocupa el segundo lugar del torneo con 27 puntos actualmente.

ocupa el segundo lugar del torneo con actualmente. Herediano lidera la tabla de posiciones con 31 puntos antes de iniciar la jornada.