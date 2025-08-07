Machillo Ramírez se enoja con los jugadores de Alajuelense y les lanza una fuerte advertencia: “Se deben tomar decisiones”

Liga Deportiva Alajuelense consiguió este miércoles su primera victoria en la Copa Centroamericana 2025 al derrotar 2-1 al Managua FC en condición de visitante. Sin embargo, más allá de la importancia de sumar tres puntos, el rendimiento del equipo dejó muchas dudas, algo que no pasó por alto para su técnico, Óscar Ramírez.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega fue tajante y dejó entrever que habrá cambios si algunos futbolistas no muestran un mejor nivel. Al DT el triunfo no lo convenció del todo por los niveles bajos de sus jugadores.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre sus jugadores?

“Hay muchachos con 3-4 partidos y se deben tomar decisiones, otros jugadores que fueron titulares y se deben mirar. En este mes se debe manejar bien las cargas porque creo que tenemos 12 partidos”, advirtió el entrenador de Alajuelense.

El Machillo Ramírez reconoció que el primer tiempo fue muy complicado para los manudos, al punto que su rival les ganó la posesión y les hizo correr más de lo esperado. “Un primer tiempo difícil. Hay que resaltar el trabajo de Managua, los partidos fáciles acá pasaron a la historia. Nos robaron el balón, nos hicieron correr, y hay que resaltar la recuperación del equipo en el segundo tiempo”, analizó.

Aunque el triunfo les permite respirar en la tabla, el técnico sabe que el calendario que se les viene será exigente, con partidos cada pocos días entre la Copa Centroamericana y el campeonato nacional. Por eso, insistió en que la rotación de jugadores será clave, pero también en que algunos deberán dar un paso al frente para mantener su lugar en el once.

El mensaje fue claro: en Alajuelense nadie tiene el puesto asegurado si no rinde al nivel esperado. Ramírez dejó la puerta abierta a tomar decisiones fuertes en las próximas semanas, lo que podría significar cambios en la alineación titular e incluso en la convocatoria.