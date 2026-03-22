Por primera vez: Celso Borges habló sin vueltas sobre el escándalo de Alejandro Bran y su futuro en Alajuelense

En medio de la polémica que rodea a Alejandro Bran tras verse involucrado en un altercado en el que intervino la Fuerza Pública, Celso Borges rompió el silencio y se refirió con claridad a la situación que sacude a Alajuelense.

Borges habló del arrepentimiento del futbolista, de la decisión disciplinaria tomada por el club y del escenario que ahora enfrenta el jugador.

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¿Qué dijo Celso Borges sobre Alejandro Bran?

Celso Borges aseguró que Alejandro Bran está arrepentido por lo ocurrido y destacó que el jugador ya ofreció disculpas al grupo, mientras el club tomó una decisión conforme al reglamento interno.

Con sus declaraciones, el capitán dejó ver que, para el plantel, el tema ya fue atendido desde lo disciplinario y ahora lo que corresponde es que Bran asuma la responsabilidad por la situación.

“Estoy seguro de que está muy arrepentido, se disculpó con nosotros, el club tomó su decisión y a partir de ahí está asumiendo su responsabilidad. Después de eso no hay mucho más. Se aplicó el reglamento y ahora se debe asumir esta situación”, puntualizó Celso Borges.

Así, las palabras de Celso Borges dejan claro que en Alajuelense el caso de Alejandro Bran ya fue tratado internamente y que, desde la visión del camerino, el siguiente paso es asumir las consecuencias y pasar página

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