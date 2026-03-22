Washington Ortega evitó referirse a Alejandro Bran y señaló el grave error de Alajuelense que le costó la derrota ante Herediano

Alajuelense sufrió una derrota 2-1 en su visita a Herediano, en un partido en el que Marcel Hernández fue la gran figura con un doblete para los florenses. Por el lado manudo anotó Creichel Pérez, pero no fue suficiente para evitar una caída en una noche complicada para el conjunto del Machillo Ramírez.

El partido también quedó marcado por el caso de Alejandro Bran, quien fue separado del primer equipo y sancionado internamente tras verse involucrado en un altercado en el que intervino la Fuerza Pública. En medio de ese escenario, Washington Ortega rompió el silencio sobre la situación.

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¿Qué dijo Washington Ortega sobre Alejandro Bran?

Washington Ortega prefirió no profundizar sobre la situación de Alejandro Bran y dejó claro que ese tipo de decisiones corresponden exclusivamente a la dirigencia, mientras el plantel mantiene su atención en defender los colores de Alajuelense.

“Lo de Bran es un tema que se habló, la dirigencia es la que toma decisiones y la que se encarga de todo eso. Nosotros enfocados en defender la camiseta de la Liga”, compartió.

Washington Ortega – Alajuelense

El grave error de Alajuelense ante Herediano señalado por Washington Ortega

Ortega identificó el balón detenido como el punto más determinante en la derrota de Alajuelense ante Herediano, al reconocer que ahí se concentraron varios de los errores que terminaron inclinando el partido.

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“Yo creo que hoy el equipo sobre todo en el segundo tiempo se notó un poco el desgaste que tuvimos por los partidos de Concacaf. Creo que hoy el equipo se fue quedando sin energía a medida que pasaba el tiempo. Físicamente ante Herediano en el segundo tiempo lo sentimos“, compartió Washington Ortega en zona mixta tras la derrota ante Herediano.

Aunque también mencionó el desgaste físico y las lesiones, el guardameta dejó claro que la clave estuvo en la mala respuesta del equipo en esas acciones puntuales, donde Herediano supo aprovechar las desatenciones.

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“Las lesiones también nos han perjudicado en el grupo y en la defensa. Pero hoy ante Herediano sí se vieron muchos errores sobre todo en la pelota detenida. Ahí estuvo la clave y por ahí se llevaron los 3 puntos“, aseveró.

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“Después veníamos haciendo las cosas bien, en el torneo local teníamos 3 juegos sin permitir gol. Entonces creo que hay que mejorar, pero lo de hoy fue más que nada un desgaste en cuanto a lo físico“, finalizó Washington Ortega.

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