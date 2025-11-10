Ya es oficial: Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez llevaba semanas esperando en Alajuelense

La edición 2025 de la Copa Centroamericana aún no ha llegado a su fin, pero mientras Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC se preparan para disputar la gran final, ya se conocen los equipos que representarán a la región en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Junto a Club Sport Cartaginés, los manudos dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez son los únicos clasificados por Costa Rica, y estarán acompañados por Sporting San Miguelito (Panamá), Real España y Olimpia (Honduras), además del propio Xelajú de Guatemala.

El anuncio que esperaban en Alajuelense

Este lunes, la Concacaf confirmó oficialmente la noticia que todos los equipos clasificados estaban aguardando: los pormenores del sorteo de la Copa de Campeones 2026.

“El evento, diseñado para ser transmitido en vivo por televisión y con sede en Miami, Florida, se llevará a cabo el martes 9 de diciembre de 2025, y estará disponible para los aficionados de todo el mundo a través del canal de YouTube de la Concacaf y las cadenas de televisión asociadas a la Confederación”, informó el organismo regional.

El cuadro de la Concachampions 2026 (Concacaf).

La noticia fue recibida con entusiasmo en Alajuela, donde el Machillo Ramírez mantiene la ilusión de coronar una temporada perfecta. El equipo no solo es líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, sino que también busca su tricampeonato centroamericano, lo que lo convertiría en el club más dominante de la región en la última década.

Además, la Concacaf confirmó que la Copa de Campeones se mantendrá bajo el formato de eliminación directa, con cinco fases: Primera Ronda, Octavos, Cuartos, Semifinales y Final. Sin embargo, el campeón de la Copa Centroamericana obtendrá una ventaja clave: saltarse la primera ronda y comenzar su participación directamente en octavos de final. En caso de coronarse nuevamente, Alajuelense gozaría de ese beneficio, tal como ya ocurrió en las últimas dos ediciones del torneo.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana?

La gran final entre Alajuelense y Xelajú MC definirá al nuevo campeón del istmo entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. El partido de ida se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto, desde las 8:00 p.m. (hora local), mientras que la revancha tendrá lugar una semana después, en territorio chapín, a la misma hora.