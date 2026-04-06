Pablo Gabas contó la verdad: el ídolo de Alajuelense reveló bajo qué condición Alejandro Bran volvió a jugar en la Liga

En la Liga Deportiva Alajuelense no todo pasa dentro de la cancha. Mientras la Liga pelea en el Clausura 2026 por meterse en la pelea grande, puertas adentro también se juegan partidos igual de decisivos. Y uno de los casos que más ruido generó en las últimas semanas fue el de Alejandro Bran, quien volvió a estar en el centro de la escena por cuestiones que van más allá del fútbol.

El volante había quedado en la mira tras un episodio disciplinario que obligó al club a tomar medidas. Hubo sanción económica, un partido fuera de la convocatoria y un mensaje claro desde la interna: en la Liga, ciertas actitudes no se toleran. Sin embargo, cuando muchos pensaban que su situación podía complicarse aún más, Óscar Ramírez decidió darle una nueva oportunidad.

Ese voto de confianza se hizo visible en el último partido ante Guadalupe, donde Alejandro Bran volvió a sumar minutos con la camiseta rojinegra. Un regreso que no pasó desapercibido, especialmente porque se dio en medio de un contexto cargado de tensión y expectativas sobre su comportamiento.

Pablo Gabas contó por qué volvió Alejandro Bran

Pero lo más llamativo llegó después. Pablo Gabas, uno de los grandes ídolos de Alajuelense, soltó una revelación que rápidamente empezó a circular con fuerza. En una conversación con Estefan Monge, el exjugador contó que tuvo contacto con un patrocinador del club, quien le dio detalles de lo que realmente ocurrió puertas adentro.

Según explicó Gabas, a Bran le dejaron las condiciones muy claras para su regreso: además de la multa y la sanción deportiva, recibió una advertencia directa. Si reincide en este tipo de actitudes, la decisión será drástica: quedará fuera del club. Sin margen de error.

El mensaje es contundente y deja en evidencia que, más allá del talento, en Alajuelense el comportamiento también juega. Bran volvió, sí, pero bajo una lupa constante y con una última oportunidad que puede marcar su futuro.

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En tono casi irónico, la situación parece resumirse así: en la Liga, no solo hay que rendir los 90 minutos, también hay que jugar bien el partido fuera de la cancha. Y en ese terreno, Alejandro Bran ya sabe que no tiene más vidas extra.

Datos Claves

Alejandro Bran recibió una sanción económica y un partido de suspensión por motivos disciplinarios.

recibió una sanción económica y un partido de suspensión por motivos disciplinarios. El técnico Óscar Ramírez reincorporó al volante durante el reciente encuentro ante Guadalupe.

reincorporó al volante durante el reciente encuentro ante Guadalupe. Pablo Gabas reveló que el jugador será expulsado del club si comete otra falta.