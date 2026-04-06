La pesadilla de Machillo Ramírez: Tristan Demetrius revela cómo se sintió al marcarle a Alajuelense luego de ser limpiado

La llegada del delantero mexicano Ángel Zaldívar a Liga Deportiva Alajuelense a principios de año obligó al entrenador Óscar “Machillo” Ramírez a tomar una decisión difícil en el armado de su plantilla: elegir qué extranjero debía salir del equipo para liberar una de las cinco plazas de jugadores foráneos.

El que terminó pagando los platos rotos de esta reestructuración fue el haitiano Tristan Demetrius, quien a pesar de haber sumado minutos en los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura 2026, terminó siendo cedido a préstamo a Guadalupe FC hasta el final de la temporada.

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La “Ley del Ex” golpea a Machillo Ramírez

El veloz extremo de 21 años dejó pasar siete partidos para anotar su primer tanto con el conjunto guadalupano, y casualmente su bautismo de gol llegó en su regreso al Morera Soto.

En el doloroso empate 1-1 que dejó a la Liga tambaleándose en la zona de clasificación, Demetrius apareció en el complemento para sellar la igualdad con un derechazo cruzado que superó la resistencia del guardameta Washington Ortega.

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Sumado al bajo rendimiento que está mostrando Zaldívar en el terreno de juego, que el verdugo de los manudos sea justamente el jugador descartado para permitir el arribo del mexicano deja en una posición sumamente incómoda a Machillo Ramírez frente a la afición.

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Tristan Demetrius rompió el silencio tras su gol a LDA

Al terminar el partido, el atacante caribeño —que también tiene pasado en el semillero de Deportivo Saprissa— fue interceptado en la zona mixta y se le consultó sobre sus sensaciones al hacer su estreno goleador con la camiseta de Guadalupe, y justamente contra el club que sigue siendo dueño de su ficha.

Con aplomo y madurez, Demetrius intentó quitarle dramatismo al asunto: “La verdad no lo pensé, es el partido en el que me tocó anotar y si hubiera sido cualquier otro rival sentiría lo mismo, o sea la misma alegría y estaría muy agradecido con Dios igual por poder anotar y poder aportar”, aseguró.

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¿Cuándo vuelve a la Liga?

El préstamo del atacante haitiano en Guadalupe FC finaliza formalmente en junio de 2026. Con el “Equipo de la Rosa” hundido en la tabla de posiciones y perfilándose como el máximo candidato a perder la categoría al término de la temporada, se espera que Tristan Demetrius vuelva a presentarse a trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rojinegro de cara a la segunda mitad del año.

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En síntesis