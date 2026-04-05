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Machillo Ramírez lo puso de titular: en Alajuelense filtran la verdad sobre la vuelta de Alejandro Bran

El gerente deportivo de la Liga aclaró por qué se dio el regreso de Alejandro Bran al equipo titular.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El jugador manudo volvió tras la sanción.
© InstagramEl jugador manudo volvió tras la sanción.

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense empató por 1-1 contra Guadalupe, el último de la tabla del Clausura 2026. El equipo manudo volvió a perder puntos en su casa y quedó muy lejos del objetivo de clasificar como primero a la fase final.

El partido ante los guadalupanos marcó el regreso de Alejandro Bran a una convocatoria después de haber sido apartado. El mediocampista fue sancionado por un acto de indisciplina que se hizo público en las redes sociales y también fue multado económicamente.

El ex Minnesota United se perdió únicamente el partido contra Herediano. Este domingo no sólo regresó a la nómina, sino que saltó al campo como titular por decisión de Machillo Ramírez y también de la gerencia deportiva.

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¿Por qué Alejandro Bran volvió a jugar con Alajuelense?

En la antesala del juego que provocó un duro tropiezo para la Liga, Carlos Vela explicó porqué tomaron la decisión de que Bran regresara a la planilla con apenas un partido de suspensión.

El caso se llevó con mucha madurez, con mucho equilibrio emocional, los errores traen consecuencias y estas se asumen, pero en este sentido Bran fue muy maduro de sus errores, de lo que pasó y acá lo más importante es que no vuelva a pasar que eso sería aún más grave“, explicó el gerente deportivo.

Vela también destacó lo que hizo el DT de Costa Rica con el jugador: “Después a nivel de selección, creo que Bocha (Batista) lo habló y veo natural y bien lo que expresó, para ellos y todos es darle vuelta a la página, es un tema cerrado, finiquitado, sancionado y asumido”.

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En síntesis

  • Alajuelense empató 1-1 contra Guadalupe y se alejó del liderato en el Clausura 2026.
  • Alejandro Bran regresó a la titularidad tras cumplir una sanción por indisciplina y multa económica.
  • El gerente Carlos Vela confirmó que el jugador cumplió un solo partido de suspensión.

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