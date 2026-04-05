Machillo Ramírez lo puso de titular: en Alajuelense filtran la verdad sobre la vuelta de Alejandro Bran

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense empató por 1-1 contra Guadalupe, el último de la tabla del Clausura 2026. El equipo manudo volvió a perder puntos en su casa y quedó muy lejos del objetivo de clasificar como primero a la fase final.
El partido ante los guadalupanos marcó el regreso de Alejandro Bran a una convocatoria después de haber sido apartado. El mediocampista fue sancionado por un acto de indisciplina que se hizo público en las redes sociales y también fue multado económicamente.
El ex Minnesota United se perdió únicamente el partido contra Herediano. Este domingo no sólo regresó a la nómina, sino que saltó al campo como titular por decisión de Machillo Ramírez y también de la gerencia deportiva.
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¿Por qué Alejandro Bran volvió a jugar con Alajuelense?
En la antesala del juego que provocó un duro tropiezo para la Liga, Carlos Vela explicó porqué tomaron la decisión de que Bran regresara a la planilla con apenas un partido de suspensión.
“El caso se llevó con mucha madurez, con mucho equilibrio emocional, los errores traen consecuencias y estas se asumen, pero en este sentido Bran fue muy maduro de sus errores, de lo que pasó y acá lo más importante es que no vuelva a pasar que eso sería aún más grave“, explicó el gerente deportivo.
Vela también destacó lo que hizo el DT de Costa Rica con el jugador: “Después a nivel de selección, creo que Bocha (Batista) lo habló y veo natural y bien lo que expresó, para ellos y todos es darle vuelta a la página, es un tema cerrado, finiquitado, sancionado y asumido”.
En síntesis
- Alajuelense empató 1-1 contra Guadalupe y se alejó del liderato en el Clausura 2026.
- Alejandro Bran regresó a la titularidad tras cumplir una sanción por indisciplina y multa económica.
- El gerente Carlos Vela confirmó que el jugador cumplió un solo partido de suspensión.