Referente e ídolo de Alajuelense se rinde ante Mariano Torres y sorprende a Saprissa: “No hay como él”

En Costa Rica hay frases que no pasan desapercibidas. Y si vienen de un ídolo de la Liga Deportiva Alajuelense hablando de la máxima figura de Deportiva Saprissa, el impacto es todavía mayor. Eso fue exactamente lo que ocurrió en las últimas horas, cuando Pablo Gabas rompió todos los esquemas y dejó una declaración que sacudió a ambas aceras.

En medio de la incertidumbre por el futuro de Mariano Torres, quien termina contrato en junio y todavía no define su continuidad en Saprissa, el debate empezó a crecer. ¿Se queda? ¿Se va? ¿Está en el final de su ciclo? Preguntas que giran alrededor del capitán morado justo cuando el torneo entra en su etapa más caliente.

Pero en lugar de un exjugador morado o un dirigente tibaseño, fue desde la vereda rojinegra donde llegó una de las opiniones más contundentes. Pablo Gabas, referente histórico de Alajuelense, fue consultado en el programa de Estefan Monge sobre el nivel del argentino y no dudó.

¿Qué dijo Pablo Gabas sobre Mariano Torres?

“No hay como él en el fútbol nacional”, lanzó sin rodeos. Una frase que, en otro contexto, podría parecer normal, pero que en el clásico rival se siente como un elogio que pesa el doble. Y no se quedó ahí. Gabas fue más allá y dejó una reflexión que también invita al debate.

“Se acabaron esos talentos, por eso los extranjeros vienen dominando en el último tiempo”, agregó, marcando una realidad que muchos prefieren esquivar. Para el exvolante, figuras como Mariano Torres ya no abundan en el fútbol costarricense, lo que eleva aún más su valor dentro de la liga.

En tono casi paródico, la escena parece sacada de otro mundo: un ídolo de Alajuelense rindiéndose ante el capitán de Saprissa. Algo que, hace algunos años, habría sido impensado.

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Mientras tanto, en Tibás toman nota. Porque si hasta desde la otra vereda reconocen el peso de Mariano Torres, la pregunta es inevitable: ¿cómo no van a hacer todo lo posible por retenerlo?

Datos Claves

Pablo Gabas afirmó que no existe otro jugador como Mariano Torres en el fútbol nacional.

afirmó que no existe otro jugador como Mariano Torres en el fútbol nacional. El contrato de Mariano Torres con el Deportivo Saprissa finaliza el próximo mes de junio.

con el Deportivo Saprissa finaliza el próximo mes de junio. El exjugador manudo señaló que los talentos extranjeros dominan actualmente el fútbol de Costa Rica.