Susto en Alajuelense: Pablo Gabas mantiene en vilo a los rojinegros tras ser hospitalizado

Un clima de preocupación se apoderó del entorno rojinegro luego de que Pablo Gabas fuera hospitalizado, generando inquietud entre los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense.

El exreferente manudo debió ser ingresado para someterse a una intervención médica lo que ha mantenido en vilo a los rojinegros, a pesar de que al final él mismo se expresara.

Pablo Gabas fue hospitalizado

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Pablo Gabas, debió ser hospitalizado durante el fin de semana en el Hospital México para someterse a una intervención médica de carácter ambulatorio.

Pablo Gabas – Exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense

La información fue confirmada por el propio excapitán manudo a Teletica, medio al que explicó que fue diagnosticado con apendicitis y que la operación se realizó el pasado sábado 17 de enero.

​“Lo importante es que ya estoy en casa, sobre todo para que la gente no se preocupe”, comentó Pablo Gabas para Teletica.

Con esto, el susto quedó atrás y el entorno de Alajuelense respira con mayor tranquilidad, a la espera de que Gabas continúe su recuperación sin contratiempos y pueda retomar su rutina con normalidad.