Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Susto en Alajuelense: Pablo Gabas mantiene en vilo a los rojinegros tras ser hospitalizado

La hospitalización de Pablo Gabas generó preocupación entre la afición rojinegra. Esta es su situación actual.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Pablo Gabas mantiene en vilo a los rojinegros tras ser hospitalizado
© AlajuelensePablo Gabas mantiene en vilo a los rojinegros tras ser hospitalizado

Un clima de preocupación se apoderó del entorno rojinegro luego de que Pablo Gabas fuera hospitalizado, generando inquietud entre los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense.

El exreferente manudo debió ser ingresado para someterse a una intervención médica lo que ha mantenido en vilo a los rojinegros, a pesar de que al final él mismo se expresara.

Es de Argentina, jugó en Rosario Central y podría reforzar a Alajuelense tras caerse el fichaje de Jorge Álvarez

ver también

Es de Argentina, jugó en Rosario Central y podría reforzar a Alajuelense tras caerse el fichaje de Jorge Álvarez

Pablo Gabas fue hospitalizado

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Pablo Gabas, debió ser hospitalizado durante el fin de semana en el Hospital México para someterse a una intervención médica de carácter ambulatorio.

Pablo Antonio Gabas:”No acatamos los primeros minutos y recibimos un gol muy tempranero”
Pablo Gabas – Exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense

La información fue confirmada por el propio excapitán manudo a Teletica, medio al que explicó que fue diagnosticado con apendicitis y que la operación se realizó el pasado sábado 17 de enero.

“Lo importante es que ya estoy en casa, sobre todo para que la gente no se preocupe”, comentó Pablo Gabas para Teletica.

Publicidad

Con esto, el susto quedó atrás y el entorno de Alajuelense respira con mayor tranquilidad, a la espera de que Gabas continúe su recuperación sin contratiempos y pueda retomar su rutina con normalidad.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez lo necesita: Fernando Lesme vuelve a la órbita de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez lo necesita: Fernando Lesme vuelve a la órbita de Alajuelense

Pablo Gabas respaldó a uno de los jugadores más criticados
Liga Deportiva Alajuelense

Pablo Gabas respaldó a uno de los jugadores más criticados

Alonso Martínez muy cerca de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Alonso Martínez muy cerca de Alajuelense

Arranca el Clausura 2026 en Guatemala: así se juega la primera fecha de la Liga Nacional
Guatemala

Arranca el Clausura 2026 en Guatemala: así se juega la primera fecha de la Liga Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo