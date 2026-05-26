El círculo íntimo de Alejandro Bran se pronunció para aclarar lo sucedido en San Pedro. Mientras tanto, Alajuelense y la Selección Nacional evalúan los pasos a seguir.

El fútbol costarricense se vio sacudido en las últimas horas por un grave suceso policial ocurrido en San Pedro. Durante la madrugada del lunes, un vehículo presuntamente perteneciente al mediocampista Alejandro Bran fue blanco de un ataque armado mientras se encontraba estacionado.

La Fuerza Pública y los agentes de investigación que acudieron a la escena, ubicada frente al restaurante Soda Yoguis, confirmaron el hallazgo de 9 casquillos de bala alrededor del automóvil afectado.

El vehículo, presuntamente propiedad de Alejandro Bran, fue baleado frente al restaurante Soda Yoguis de San Pedro (Maynor Solano).

A esto se sumaron las versiones preliminares de testigos que señalaban que el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense se encontraba en el lugar. Ante la rápida difusión del caso en las redes sociales, desde el círculo íntimo de Alejandro Bran decidieron dar un paso al frente para brindar su postura sobre los hechos.

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La explicación desde el entorno de Bran

El periodista deportivo Kevin Jiménez fue el encargado de hacer pública la explicación que maneja el entorno del mediocampista de 26 años para intentar desligarlo de cualquier vínculo directo con el ataque.

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“Desde el entorno del futbolista mencionan que se debe a un caso ajeno a su control”, reportó Jiménez a través de sus redes.

Las medidas de Alajuelense y Fedefútbol

Por un lado, Alajuelense comenzó una investigación interna para recabar toda la información pertinente y definir la situación de Bran dentro de la plantilla que dirige Ismael Rescalvo.

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Por otra parte, la Fedefútbol y el técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando “Bocha” Batista, se encuentra monitoreando de cerca el caso para tomar una decisión sobre el futuro del jugador en la Tricolor.

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Cabe recordar que Batista mantiene una estricta política de disciplina y ya había desconvocado a Bran en marzo pasado tras un altercado vecinal, por lo que este nuevo incidente policial compromete seriamente su presencia en los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

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En síntesis